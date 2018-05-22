Zafer Demir, 1997-1998 sezonunda Türkiye İkinci Futbol Ligi'ni lider tamamlayan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor'un kadrosunda yer aldı, futbolculuk kariyerinde daha sonra profesyonel liglerde Kayseri Erciyesspor, Konyaspor, Sakaryaspor, Denizlispor, Tokatspor ve Körfez İskenderunspor takımlarının formasını giydi.
Demir geçen sezon memleketi Erzurum'un diğer takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sportif direktörlük görevine getirildi. Demir, zorlu geçen sezonun ardından takımın play-off'ta Süper Lig'e çıkmasıyla 20 yıl sonra yeniden şampiyonluk heyecanı yaşadı.
"MEMLEKETİME BU KEZ FUTBOLCU DEĞİL SPORTİF DİREKTÖR OLARAK GELDİM"
AA'da yer alan habere göre Sportif direktör Zafer Demir yaptığı açıklamada, futbola Erzurumspor'da başladığını söyledi.
Şampiyonluğun büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:
"İlk kez Süper Lig'e çıkan Erzurum takımının kadrosunda ben de vardım. Süper Lig'e çıkmak ve şampiyon olmak, bunlar çok gurur verici. Erzurumspor'da 3 yıl kaldıktan sonra ayrıldım ve değişik yerlerde futbol hayatıma devam ettim. Hayat işte, tekrar dönüp kendi memleketime bu kez futbolcu olarak değil, sportif direktör olarak geldim. Mutluyuz, yaklaşık 20 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıkmak bize nasip oldu. Bu da benim için çok önemli ve gurur verici bir durum. Ne mutlu bize ki başladığımız bu yolda ilk yılımızda mahcup olmadık."
Demir, şu an futbolculuk yıllarından daha çok yorulduğunu belirterek, yoğun çalışmaktan ve stresten geceleri sabahlara kadar yatamadığını anlattı.
Futbol heyecanın hiçbir zaman bitmediğini vurgulayan Demir, "Tabii bu mücadelede sahanın dışında olmak çok farklı bir şey. Kendimi bazen tutamasam da sağ olsun kardeşlerimiz sahanın içinde elinden geleni yapıyorlar. Bu görevi yaptığımızda, kendi memleketimizin olması ayrı gurur verici bir şey. Süper Lig'e yükseldik, şu anda hala bir rüya gibi bir durum, çok mutluyum, şu an bu mutluluğun tarifi yok." şeklinde konuştu.
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