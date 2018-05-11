Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları heyecanı başladı. Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele ediyor.

ERUZUMSPOR BŞB - ÜMRANİYESPOR

STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS MAX 1

BŞB Erzurumspor: Hakan, Acka, Tolga, Hakan, Lokman, Metin, Burhan, Taylan, Scuk, Erhan, Nobre

YEDEKLER: Ahmet, Trtovac, Erman, Abdulkadir, Gökhan, Muhammet, Muammer, Selim, Bekamenga, Savage

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Oğuz, Merthan, Timur, Mücahit, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Rangelov, Drole

YEDEKLER: Metin, Hüseyin, Mustafa, Mehmet, Tarık, Bulut, Bahadır, Samet, Emircan, Serdar

TEKNİK DİERKTÖR: Bayram Bektaş

Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşıyor. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

> BŞB ERZURUMSPOR

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'tan 1. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki ilk yılında play-off'a kalmayı başardı. Daha önce kentin diğer ekibi Erzurumspor, 1993-1994 ve 1995 sezonlarında play-off oynamasına rağmen başarılı olamamıştı.

> ÜMRANİYESPOR

2011-2012 sezonunda başladıkları profesyonel lig yolculuklarında 2013-2014'te TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. 2015-2016'da da Spor Toto 1. Lig vizesi alan Ümraniyespor, bu sezon uzun süre ilk 2'de yer almasına rağmen lig sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkamadı.

DİĞER MAÇ: GAZİŞEHİR - BOLUSPOR

Gazişehir Gaziantep ile Boluspor arasındaki mücadele ise saat 21.00'de başlayacak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak. Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.