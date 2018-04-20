Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın verdiği nişanı geri verdi

Sputnik'in haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad'a takdim edilen 'Büyük Haç' şeklindeki 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğini belirtti.

Bakanlık kararın Fransa'nın 14 Nisan'da Suriye hükümetine ait hedeflere yapılan saldırıya katılması nedeniyle alındığını, ABD'nin emirlerini takip eden bir ülkenin nişanını elde tutmanın Suriye'yi onurlandırmadığı ifade edildi.

Açıklamada "Teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi bir ülkeye ait nişanı takmak Devlet Başkanı Esad için bir onur değil" dendi.

Şinhua haber ajansının aktardığına göre Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "Kolonyalizm ve kölelik dönemi sona erdi. 7 yıldır terörizmle mücadele eden Suriye ordusu tarafından desteklenen Suriyeliler, çocukça ve umursamaz politikalarla terörize edilemeyecek" ifadelerine yer veridi.

Nişn, Suriye'de Fransa'nın çıkarlarını temsil eden Romanya'nın Şam Büyükelçiliğine teslim edildi.

Bu hafta başında Duma'da gerçekleştiği öne sürülen kimyasal saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığını teyit etmişti.

Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı 'Legion d'honneur' 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Nişan her yıl yaklaşık 3.000 kişiye takdim ediliyor.

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