Eşinin günlerdir eve uğramadığı ve bunalıma girdiği ileri sürülen bir kadın, çocuklarının gözü önünde balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Esenyurt’ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Elif U., iddiaya göre, eşi Mehmet U. ile yaşadığı sorunlar sonrasında bunalıma girdi. 2 kızı bulunan kadın dün öğlen saatlerinde çocuklarının gözü önünde evlerinin birinci katından atlayarak intihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra olayı incelemeye başladı.



ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İntihara kalkışan Elif U. düştüğü yerde kanlar içinde kalırken yaralı kadının kafa travması geçirdiği belirtildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Annesini gören çocuklardan biri ise gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu çevredeki komşuları teselli etti.

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