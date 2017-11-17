Eser Yenenler: Ünlüleri ayıran değil, birleştiren adamım

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına bu hafta oyuncu Eser Yenenler konuk oluyor. Hakkında çıkan iddialara tek tek cevap veren Yenenler 'ünlüleri ayıran adam değil, birleştiren adamım' dedi.





Eser Yenenler

hülya avşar