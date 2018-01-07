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Esin Övet: Keşke hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa

07.01.2018 - 10:45 | Güncelleme:

  • 1 Esin Övet: Keşke hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa
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    HT Masa ekibi bu sene müzik, sinema ve magazinde adından söz ettirecek isimleri masaya yatırdı.

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    HT MASA ekibi bu hafta Seda Sayan-Lerzan Mutlu ve Yıldız Tilbe-Sezen Aksu barışmasını, Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibine RTÜK’ün ceza kesmesini, Yeliz Yeşilmen’in eşinin doğum gününü yatak odasına götürdüğü kahvaltıyla kutlayıp bu anı sosyal medyada paylaşmasını, yılbaşı gecesinin yankılarını ve 2018 yılına hangi ünlülerin damga vuracağını masaya yatırdı.

  • 3 Esin Övet: Keşke hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa
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    ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibi nedeniyle RTÜK’ün kanallara ceza kesmesi, Hadise’yi isyan ettirdi. Ünlü şarkıcı, “Erkektir yapar, kadındır susar zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum. Bir kadın, bir aşkı yansıtan sahneler çekince ‘erotik’ oluyor ama erkek sanatçılar çekince hiç ‘erotik’ kategorisine girmiyor” açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. Bu isyanında haklı mı sizce?

  • 4 Esin Övet: Keşke hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa
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    Esin Övet: Korkunç bir zihniyet! Hadise’ye kesinlikle katılıyorum ve tüm sanatçı arkadaşlarının bu tavrın arkasında durmasını istiyorum. Hatırlayın Gülşen’in ‘Dan Dan’ klibi için de RTÜK ‘telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadın’ benzetmesi yapmıştı. RTÜK, keşke ekranlarda olup bitenlere biraz daha yönelse. Hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa.

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  • 5 Esin Övet: Keşke hoca kılıfıyla kedicikleri oynatan adama bir dönüp bakılsa
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    Bülent İpek: Hadise’nin klibini cezadan sonra açıp tekrar izledim. Kliplerde olabilecek dozun üstünde bir seksapel yok. Ancak Hadise tepkisini ‘erotizm’ anlayışına tepki olarak göstermeliydi bana göre. Cezanın abartılı olduğu kadar, Hadise’nin işi kadın-erkek ayrımcılığına yönlendirmesi de abartılı. Hangi erkek popçuyu kastediyor? Ya da erkek popçuların kliplerini mi ihbar ediyor?

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 saat önce
    Hadise'nin klibini masum göstermeye çalışanlar hangi ülkeden turist olarak gelmişler acaba... hani hoca diye anılan şahısta hadisede hiç masum değil ülkeye kazandirmadiklari gibi bir fiil zararları var
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