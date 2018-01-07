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O.B.: Lerzan Mutlu, en büyük popülerliğini Seda Sayan’a laf atarak elde etti sayılır, barışmaları beni şaşırttı. Yıldız Tilbe ise toplama albü- müne Sezen Aksu da girsin diye ‘tamamen duygusal’ bir tutuma girdi. Her şey bir plan dahilinde ilerlediği için çok da şaşırmıyorum bu barışmalara, sonuçları iyi olsun yeter ki.

R.B.: Seda Sayan’la Lerzan Mutlu birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar. Mahkemelik bile oldular ancak yeni yılla birlikte barıştılar. Sezen Aksu’yla Yıldız Tilbe de öyle! Para, pul, şöhret en önemlisi de hayat gelip geçiyor. Önemli olan sevgi, saygı ve barış içerisinde yaşamaktır.