Yetkililer, 1994-2007 yıllarında CIA'ye hizmet eden Hong Konglu 53 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee'nin pazartesi akşamı JFK Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını, dün New York'ta ilk kez mahkemeye çıktığını ve davanın bundan sonra Virginia'da görüleceğini bildirdi.
CIA'de vaka istihbarat görevlisi olan Lee'nin, çeşitli denizaşırı bürolarda çalıştığı, teşkilatın varlıklarının takibi ve gizli materyalin idaresi gibi konularda eğitim gördüğü ifade edildi.
Mahkeme belgelerine göre 2007 yılında CIA'den ayrılan ve ailesiyle Hong Kong'a taşınan Lee, 2012'de ABD'ye döndüğünde bagajı ve otel odası Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandı. Aramada, gizli CIA çalışanlarının ve tesislerinin isimleri ve numaralarını içeren iki küçük kitap ele geçirildi. Ancak Lee o dönem üzerindeki şüphelere rağmen serbest bırakıldı.
CIA'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmaya göre kitaptaki isim ve numaraların, Gizli ve Çok Gizli kategorisine giren bilgilerdi.
Lee'nin üzerindeki şüpheleri arttıran ve tutuklanmasına yol açan soruşturmanın yeniden açılmasının nedeninin ise Çin'de sistematik bir şekilde CIA muhbirlerinin ve ajanlarının kaybolması olduğu düşünülüyor. The New York Times'ın haberine göre, CIA'in Çin'deki kayıplarının Sovyetler Birliği dönemiyle rekabet edecek düzeye gelmesi CIA ve FBI'ın dikkatini ülkeye çekti. İki istihbarat servisinin yaptığı araştırmalar sonucunda, muhbirlerin bilgisinin Çin istihbarat servisine içeriden verilmiş olabileceği sonucuna ulaşıldı.
FBI ve CIA'in çalışmaları 53 yaşındaki Lee'yi ihanet suçlamasının 1 numaralı şüphelisi haline getirdi. New York Times, geçtiğimiz Mayıs ayında da 10'dan fazla CIA çalışanının Çin'de öldürüldüğünü yazmıştı. 1982-1986 yılları arasında ABD ordusunda görev yapan Lee, 1994 yılından itibaren CIA'de görev yapmaya başlamıştı. Lee'nin görev süresinin tamamını Çin'de geçirdiği belirtildi.
Daha önce de Kevin Patrick Mallory isimli eski bir CIA çalışanı, gizli bilgileri Çin hükümetine vermek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uzun süreli Dışişleri çalışanı olan Candace Marie Claiborne da Çinli yetkililere para karşılığı bilgi sattığı gerekçesiyle tutuklanan bir diğer isim olmuştu.
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