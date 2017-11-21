Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun Pazar keyfi

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, üçlü önceki gün Etiler’deki bir kebapçıda birlikte yemek yiyip aile saadeti yaşadı. Keyifli bir gün geçiren eski eşler dönüş yolunda sohbete, ünlü komedyenin kullandığı sarı cipin ön koltuğunda devam etti.

cem yılmaz

Ahu Yağtu