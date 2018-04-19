Eski Playboy modeli McDougal, 'Trump'la 10 aylık ilişkisini' medyaya anlatabilecek

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006'da 10 ay süren bir ilişki yaşadığını öne süren eski Playboy modeli Karen McDougal, geçen ay başlattığı yasal süreç sonrası artık 2016'da Amerikan madya kuruluşu AMI ile imzaladığı anlaşmaya taraf değil. McDougal, anlaşmayı, medyaya konuşmasını engelleyen bir "tuzak" olarak nitelendirmişti.
Karen McDougal, 2016'daki Başkanlık Seçimleri AMI ile yaşadıklarını özel haber olarak yayımlamaları için 150 bin dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.
Eski Playboy modeli McDougal, haberin yayımlanmaması üzerine kendisine medyaya konuşmaması için bir "tuzak kurulduğunu" öne sürmüştü.
McDougal, Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadığını ve Trump'ın kendisine seks karşılığında para vermeye çalıştığını öne sürmüştü.
Trump'ın eşi Melania'dan da özür dileyen McDougal, "Bana yapılmasını istemezdim" ifadelerini kullanmıştı.
150 bin doları geri ödemeyecek
Tarafların uzlaşması sonucu, McDougal kendi hikayesinin tüm haklarına sahip olacak. AMI'ın ödediği 150 bin doları da geri vermeyecek.
Ancak eğer McDougal önümüzdeki yıl hikayesini başka bir kuruluşa satar ya da haklarını verirse, kârının 75 bin dolarını AMI'ye devretmek zorunda kalacak.
McDougal, Trump ile ilgili ilişki ya da cinsel saldırı iddialarıyla davacı olan üç kadından biri.
Porno yıldızı Stormy Daniels (gerçek adıyla Stephanie Clifford) da Trump ile 2006 yılında aylarca süren bir ilişki yaşadığını iddia ediyor.
Daniels, Trump'ın avukatlarının kendisine 2016 başkanlık seçimlerinden hemen önce bu konuda konuşmaması için 130 bin dolar para ödediklerini öne sürüyor.
Apprentice (Çırak) adlı yarışma programına katılan Summer Zervos ise Trump'ı 2007 yılında Beverly Hills otesinde kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.
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