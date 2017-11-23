Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı! Eskişehirspor haberleri Son dakika haberleri

Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor, yaklaşık 200 milyon TL borcu nedeniyle başkan bulmakta zorlanırken, yaşanan duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular bugün antrenmana çıkmadı.

Dün yapılan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Bugün de kentte yaşanan bu duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular antrenmana çıkmadı. Teknik Direktör Yücel İldiz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ESKİŞEHİRSPOR'U ZORA DÜŞÜRMEK DEĞİL, HAKLI İSYANLARI BİLİNSİN İSTİYORLAR"

Kulüpteki son durumla ilgili konuşan teknik direktör Yücel İldiz, "Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz son haftalarda neticelere de yansıdı. Geçen hafta deplasmanda skoru da kazandık. Moral açısından herkes gördü. Herkes özveriyle çalışıyor. Ancak bu kadar inanılmaz tepkisizliğe oyuncular isyan etti. Görüldüğü üzere içeride fitness yapıyorlar, antrenmana çıkmadılar. Eskişehirspor'u zora düşürmek değil, haklı isyanları bilinsin istiyorlar. Sahipsizliğe isyandır bu. Bir an önce bu kulübün, idare edenlerin sorumluluk alması gerekir. Telafisi olmayan yollara gidebilir. Oyuncularım bunu anlatmak istedi. Umarım bu sitem sahibini bulur ve herkesi uyandırır.” dedi.