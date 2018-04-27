Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan vekili Erdal Şahbaz, yarın sahalarında yapacakları Boluspor maçı öncesi siyah-kırmızılı taraftara çağrıda bulundu.

Şahbaz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un son dönemlerde inişli çıkışlı bir grafik çizdiğini belirterek, siyah-kırmızılı takımı asla kaderine terk etmediklerini söyledi.

Kalan 2 maçta en iyi performansı gösterip, gelecek sezona hazırlanacaklarını ifade eden Şahbaz, şöyle konuştu:

"Eskişehir futbol kenti, Eskişehirsporumuzu seviyoruz. Yarın saat 15.30'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynayacağımız kritik Boluspor maçında oyuncularımız siyah-kırmızı formamızın hakkını verecek. Onlar hazır. Taraftarımız da hazır mı? Sahada oyuncularımız, statta büyük taraftarımız... Gelin, yeni Eskişehir Stadyumu'nu şenliğe çevirelim. Yarın bir olalım, birlikte geleceğe haykıralım."