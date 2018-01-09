Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Küçük yaşlarda girdiği yeraltı dünyasının tepesine tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin hayatını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekrana gelen 87. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı.

Yayınlanan bölüm sonrasında izleyiciler "Edho yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkiya 88. yeni bölüm fragmanı" aramalarını internette yapmaya başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Mesut Akusta, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), ekrana gelen 87. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 87. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin bekleyişi başladı.

İnternet üzerinde "Eşkiya yeni bölüm fragmanı" ve "Edho 88. bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için fragmanı heyecanla bekliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölümün ipuçları verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. BÖLÜM

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır.

Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir.

Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

Eşkıya

Eşkıya 88. bölüm fragmanı

Eşkıya yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

edho yeni bölüm fragmanı

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