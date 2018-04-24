Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta 100. bölüm heyecanı yaşandı. Hızır, Meyrem'in çocuk sevdasından vazgeçirmek için çabaladı. Ekrem ve Reşit ortaklığında ilk adımlar atıldı. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 100. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Dizinin yayınlanan 100. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 101. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek. Geçen haftaya bakılırsa yeni bölüm fragmanı haftaya Pazartesi günü yayınlanabilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. SON BÖLÜM

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer.

Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir.

Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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