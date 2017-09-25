Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. bölüm (Yeni sezon)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bir önceki bölümde Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun yönünü şaşırıp ailenin en masum ferdine gelir, Zeyno'ya. Yeni bölümde Meryem, kızının katilinin bulunması için her şeyi yapmaya hazırdır. İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 73. BÖLÜM (YENİ SEZON)

Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa.

Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur. Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.

Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır.

Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.

Kayıp yaşamaktan usanmış Hayriye ana da düşer katilin peşine. Hurşit'in kaçarken bulup getirdiği tetikçiyle yapılacak yüzleşme ise beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli tüm işlerini İlyas'a devredip memleketine yerleştikten sonra ailesiyle, alıştığı sorunlardan uzakta alışılmadık bir mutluluğa sahip olmuştur.

Onca yaşanan sıkıntıdan sonra bir nebze huzur bulan ailenin tadının kaçacağı günler ise çok uzakta değildir.

İntikamının peşine düşen düşmanlar Hızır'ın yakasını bırakmazlar.

Ünal Kaplan ile birlikte tüm masa üyelerinin ortak kararı Hızır'ın bir an önce gelip masaya oturması yönündedir.

İstihbaratın içindeki kendine yakın güçleri maşa olarak kullanan CIA, büyük kıyım için hazırlanmaktadır.

Olayın ehemmiyetinin farkında olan herkes bir yandan Hızır'a kurulan pusuların ardını araştırırken diğer yandan dönüşünü sağlamaya çalışır.

Peşinde ölümle gezen Hızır'ın dönüp işlerin başına geçmekten başka çaresi yoktur. Tabi eğer bunun için hala zamanı varsa...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar... İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli)

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet...

Sanem Çelik (Ceylan)

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.



Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır...

Olgun Şimşek (Yaşar Kimsesiz)

Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras... Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı... Melek gibi bir çocuk... Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli... Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez... Meryem Çakırbeyli hariç...

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi... Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor... Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor... Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip...

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Birol Ünel (Teoman Yıldıran)

Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra, kirli hayatından arınması için devletle bağlantıları olan abisi tarafından Türkiye'ye gönderilir. Onu eski tanıyanlar kafasının yerinde olduğu bir ana neredeyse tanık olmamıştır. Amacı yeni bir sayfa açmak gibi görünse de gelir gelmez masaya oturmak istemesi abisinin üzerindeki tesirinin kanıtıdır. Eli kolu uzun, istediğini almanın yollarını bilen, iş bitirici, tehlikeli bir adamdır. Bu özellikleri sayesinde masaya kazandıracakları konusunda kendine güvenir. Zamanında Ceylan ile evlenmeyi çok istemiş, yıllar geçmesine rağmen bu arzusundan vazgeçmemiştir.

Kenan Çoban (Fahri)

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Haydar Şişman (Hurşit Dere)

50 yaşında...Çakırbeylilere baba yadigarı... Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı... Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam... Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri... Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı...Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi...