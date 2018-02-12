Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü, geçen hafta ATV'de canlı yayınlanan Türkiye Kupası maçı yüzünden ekrana gelmemişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranları da yeni bölüm için geri sayım başlatmıştı. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hızır'ın uyuştucu olayıyla ilgili bundan sonraki hamlesi ve merak edilen her şey haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İzleyicinin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır'ın "Ölmelerindense gitmelerine sevindim..." sözleri ile verdiği bomba hazırlığı talimatı çok merak edilecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 900. yeni bölüm fragmanı:

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. SON BÖLÜM ÖZETİ

Güçleri birleştirme zamanı

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır.

Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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