Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasının tepesine tırmanan Hızır Çakırbeyli'nin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 96. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin ekrana gelen 96. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 96. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan bölümün ardından, izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 97. bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırma yapmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında bu sayfadan takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. BÖLÜM ÖZETİ

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır.

Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir.

Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

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