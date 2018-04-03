Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir bölüm daha geride kaldı. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanlar boş durmadı. Düşmanlar Meryem'in peşine düşerken Meryem de çocuğunu doğurmak için canını ortaya koydu. Şimdi ise gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanında. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 96. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan bölümün ardından, izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 98. bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırma yapmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Geçen haftaya bakacak olursak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı önümüzdeki tahmini olarak Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. SON BÖLÜM ÖZETİ

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı oldu. Büyük kayıplarına sessiz kalamayarak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düştüler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmadı.

Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçtiler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

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