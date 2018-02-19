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Kripto paraların henüz yatırım aracı olacak kadar olgunlaşmadığının altını çizen Buterin, “Eğer birikimlerimi nerede tutmalıyım diye merak ediyorsanız, en düşük riskli seçeneğiniz hâlâ geleneksel yatırım araçlarıdır.” diyerek tweet dizisini sonlandırdı.