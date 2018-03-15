Euro'dan yeni bir rekor daha geldi. Rekor tazeleyerek ilgiyi üzerine çekti.

Euro yeni rekorunu kırdı

Dövizde hafta başından bu yana yaşanan hareketlilik devam ediyor.

ABD'de faiz artışlarının hızlanması ve küresel ticaret savaşlarının oluşabileceğine yönelik endişeler yurtdışından gelen baskının ana nedenlerini oluşturuyor. İçeride ise Moody's not indirimi ile başlayan ve cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesi ile devam eden süreç, Türkiye'ye özgü risklerin fiyatlanmasına neden oluyor.

Dolar kuru dün 3.8880 TL'ye kadar yükselirken, bugüne 3.820 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yaşanan hareketle 3.90 TL'ye yöneldi. Dolar saat 11.50 itibariyle 3.8908 liradan el değiştirdi.

Euroda ise daha hızlı bir hareket izleniyor. Euro 4,8181 ile rekor kırmasının ardından 4.8160 TL'den işlem gördü.