ABD'de faiz artışlarının hızlanmasından endişe edilen bir dönemde, şehir içi çatışmaların yaşanabileceği kuşatma aşamasına

gelinen Afrin operasyonunun, Seçim İttifakı Yasası'nın, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini

nasıl etkileyeceği endişeleri satış baskısının ana nedeni olarak görülüyor.

Bankacılar küresel ticaret savaşlarının oluşabileceği, ABD'de faizlerin artış trendinde olduğu yani gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olumsuzlukların fazla olduğu bir dönemde, Türkiye'ye özgü endişelerin henüz giderilemediğine dikkat çekiyor.

Bazı piyasa oyuncuları, hükümet yetkilileri tarafından birçok kez reddedilmesine karşın erken seçim ihtimalinin de piyasalarda satış baskısı yarattığını belirtiyor ve TBMM'de kabul edilen Seçim İttifak Yasası sonrasında bu ihtimalin arttığına da dikkat çekiyorlar.

Tüm bu gelişmelerle yaklaşık 3.5 ayın zirvesini test eden dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 3.8992 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 4.8201 ile tarihi zirvesini test eden euro/TL ise aynı saatte 4.8019 TL'den el değiştiriyor.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, "TL'ye bakıldığında geçen hafta enflasyon beklentilerin üzerinde açıklandı ve bunu tahvillerde satış baskısını tetikleyen beklentilerin üzerinde gelen cari açık izledi. Türk tahvil getirileri oldukça büyük bir yükseliş kaydetti ve bu yükseliş dolar/TL ve euro/TL'ye de yansıdı" dedi ve ekledi:

"Bazı yatırımcılar, faiz oranlarının yeterince yüksek olmadığı bir zamanda ekonominin aşırı ısındığını düşünüyor. Ve aynı zamanda, Fed'in sıkılaştırma ivmesini hızlandırma ihtimali de düşünüldüğünde tüm bu faktörler dolar/TL ve euro/TL yukarı yönlü baskıya katkıda bulunuyor. Şimdi dikkatler TCMB'nin ne yapacağına çevrilmiş durumda."

TCMB'nin bir sonraki PPK toplantısı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.





