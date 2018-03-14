Kur ve faiz geçen hafta tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışmıştı.

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody's kararları sonrasında da devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra dün 25 baz puan yükseldi. Bugün sabahtan beri yaşanan yükseliş ise 15 puana ulaşmak üzere.

Bu gelişmelerle dün güne 3.8410 seviyesinde başlayan dolar/TL bugün en yüksek 3.8632 seviyesini test etti. Dolar kuru bu sabah saat 07:30'da 3.8696 TL'den el değiştiriyor.

Euro / TL ise dün 4.75 seviyesini aşmasının ardından bugüne de yükselişle başladı 4.80 TL'yi aşarak 4.8039 ile rekor kırdı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Gelişmekte olan piyasalarda hafif olumsuz bir hava var. Ancak TL piyasalarına bakınca bu olumsuzluğun daha kuvvetli yansıdığını görüyoruz. Bu her geçen gün bir trend halini alıyor. Bu hususta ne etkili derseniz tek bir neden gösteremeyiz" dedi ve ekledi:

"Afrin operasyonunda kritik noktalara gelinmiş olması, TBMM'de yasalaşan ittifak yasasına ilişkin endişeler, yüksek enflasyon yüksek cari açık... Her biri tek başına değil ama bunların bir araya gelmesi yabancı algısının bozulmasına yol açmış olabilir. Bono piyasasındaki satış baskısı özellikle de yabancıların ağırlıklı olduğu satışlar endişe verici ve yakından izlenmeli."