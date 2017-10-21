EuroLeague'de haftanın en iyisi Erick Green!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia'nın iç sahada Anadolu Efes'i 78-71 mağlup ettiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan skorer oyun kurucu, ikinci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla tamamlayan Green, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 5'te 3, serbest atışlarda ise 6'da 5 isabetle oynadı.

Litvanya'nın Zalgiris takımından Paulius Jankunas, 36 verimlilik puanı almasına rağmen deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'ye 85-77 yenilmelerinden dolayı en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu. Litvanyalı basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.

Khimki'den Thomas Robinson ise 28 verimlilik puanıyla haftanın en değerli üçüncü oyuncusu oldu. ABD'li basketbolcu, Zalgiris karşısında galip geldikleri maçı 19 sayı, 10 ribaunt ve 4 blokla tamamladı.

Erick Green

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