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Gençler, masa sevdalısı olmasın istiyoruz. Hangi iş olursa olsun önce en az 4 yıl işletmede çalışsınlar, işi öğrensinler. Bugün çok başarılı olan bir çok iş adamı da zamanında burada görev yaptı. Şimdiki gururumuz Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci de burada çalıştı. Şirkette ihracat bölümünde görev yapmıştı. Şirketimizde daha bir çok başarılı iş adamını da yetiştirmeye devam ediyoruz.