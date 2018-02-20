Ev odasında başladı, Tayland kralının sarayına kadar gönderdi
18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Kimi çalıştıkları işten istifa etti, kimi köyüne tekrar göç etti... Hepsi de kendine iş kurmak derdindeydi, bu kadar başarıyı kendileri bile beklemiyordu. Bir kısmı kendi sermayesi bir kısmı ise devletten aldığı hibelerle kendi işlerinin patronu oldu. İşte karşınızda 36 başarı hikayesi...
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1- EVİNİN ODASINDAN, TAYLAND KRALININ SARAYINA KADAR GİTTİ
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Bursa'da 12 yıl önce evinin bir odasında perde yapımına başlayan Ayhan Denizci, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Çin'in de aralarında bulunduğu 47 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor. Denizci (50) yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında bir tekstil firmasında işe başladığını söyledi.
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Genç yaşlarından itibaren kendi firmasını kurmayı ve yurtdışına açılmayı hedeflediğini dile getiren Denizci, 2006'da hayallerini gerçekleştirmek yolunda ilk adımı attığını anlattı. Sermaye için aracını 22 bin liraya sattığını ve evinin odasını bir depo gibi kullanarak doğrudan perde ihracatına başladığını ifade eden Denizci, şöyle konuştu:
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"İlk aşamada elimizdeki para yeterli olmadığından bir ofis veya showroom tutamadığımız için evin bir odasını ayarladık. Firmalardan hazır ürün alıp yurt dışına satıyordum. Yaklaşık bir yıl evin bir odasında devam ettim. Eşim çok destek oldu. Sabah uyanınca iş yeri olarak bir sonraki odaya gidiyorsunuz. Tabi zor bir süreçti. Bir gün vergi dairesinden kontrole geldiler. Evin yatak odasını şirket merkezi olarak göstermek zorunda kaldım. Çok komik oldu. Müşteri görüşmek istiyor veya bir bankacı, nakliyeciyle görüşeceksiniz bu görüşmeleri yapacağınız bir ofisiniz yok. Bunu evde gerçekleştiriyorsunuz."
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Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Denizci, "Bir yıl evde çalıştıktan sonra yeni bir ofise geçtim. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler'e, hatta Çin'e bile, 47 ülkeye çoğunluğunu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner gibi tekstil ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin'den düz tül getirirken, biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz. Zoru başardık" diye konuştu.
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Deniz, "Bugün Tayland kralının sarayı için bir perdeyi bizden, Türkiye’den istemesi, beğenmesi, şaşırtıcı aynı zamanda gurur vericiydi. Büyük bir heyecan oldu. Özel paketleme yaptık. Bir hafta önce perdeyi Tayland'a gönderdik. Bir makine alarak perde üretimine başladım. Bu yıl hedefim ihracat yaptığımız ülke sayısını 60'a çıkarmak" dedi.
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2- HEM İŞİNİN HEM DE EŞİNİN PATRONU OLDU
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aşçı olarak çalıştığı atölyede trafik kazası geçiren eşinin yerine patronluk koltuğuna oturan Sultan Küleç, aldığı kredi destekleriyle kısa sürede işlerini büyüttü.
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İki çocuk annesi 38 yaşındaki Sultan Küleç, 4 yıl önce plastik doğrama ve cam balkon işi yapan eşine destek amacıyla iş yerinde çalışmaya başladı. İlk önce temizlik ve yemek işlerini yapan ardından çıraklığa başlayan Küleç'in iş yeri sahibi olan eşi trafik kazası geçirip iki ayağından yaralandı.
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Bunun üzerine işlerin başına geçen Küleç, eşinin telefonda yönlendirmesiyle biriken siparişleri yetiştirmeye çalıştı.Aradan geçen sürede kendini geliştiren Küleç, KOSGEB ve belediyenin mikrokredi uygulamasına başvurarak aldığı kredilerle plastik doğrama ve cam balkon işini geliştirdi.
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Sultan Küleç yaptığı açıklamada, temizlik ve yemek yapmak için eşinin yanında çalışmaya başladığı işini şimdilerde patron olarak sürdürdüğünü söyledi.Plastik doğrama ve cam balkon işi yapan eşine destek olmak amacıyla adım attığı sektörde yükselişinin diğer kadınlara da örnek olmasını dileyen Güleç, şunları kaydetti:
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"Eşimin telefon tarifiyle işi öğrendim. İş yerinde bana yabancı olan makinelerle bir anda arkadaş oldum. Kapı ve pencere yapmaya başladım, işi kavradım. KOSGEB ve mikrokrediden hibe desteği kullandım. İki kurumda bana ekonomik anlamda destek oldu. Aldığımız destekle birlikte makinelerimizi yeniledik. Bir de baktım ki çırak olarak başladığım iş yerinde patron oldum, şimdi hem ustayım hem de patron."
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Küleç, bu süreçte en fazla desteği ise kadınlardan aldığını dile getirdi. Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de kendi sektöründe sayılı iş kadınları arasında yer almak olduğunu dile getiren Küleç, işlerini büyütüp daha fazla işçi çalıştırmak istediğini kaydetti.
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Eşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Muttalip Küleç, genellikle erkeklerin yoğun olarak çalıştığı sektörde bir kadının çalıştığını görenlerin ilk başlarda şaşırdığını ancak daha sonra duruma alışıldığını belirtti.
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Eşini gören kadınların da artık siparişler için bizzat iş yerine geldiğini anlatan Küleç, şöyle konuştu:
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"Şimdi erkek müşterilerden ziyade bayan müşterilerin olumlu tepkiler ve destek alıyoruz. Eşim yaptığı işlerde çok titiz davranıyor. Bunu gören müşterilerimizde bizi tercih etmeye başladı."
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3- 5 İNEKLE BAŞLADI 100 HAYVANLIK ÇİFTLİK KURDU
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki yıl önce 5 inekle hayvancılık işine giren Mehmet Şirin Alpınar, 3 yıl içerisinde 100 inekli çiftlik kurdu. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200'e çıkarmayı hedefliyor.
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Siirt'in Kurtalan ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan Konakpınar köyünde 3 yıl önce bir yakınıyla birlikte derme çatma bir barakada 5 inekle hayvancılığa başlayan Mehmet Şirin Alpınar, elde ettiği gelir sayesinde büyük bir çiftlik kurup, inek sayısını 100'e ulaştırdı. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200'e çıkarmayı ve kendi markasıyla süt üretmeyi hedefliyor.
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Hayvancılığa 5 simental inekle başladığını anlatan Alpınar, şöyle konuştu:
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Şuan 100 hayvana ulaştım. 5 kişiyi istihdam ettiriyorum. Bu şekilde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu hayvan ırkı hem sütçü hem de etçildir. Hayvanlarımız yurt dışından ithal edildi. Hedefimiz Allah'ın izniyle kapasiteyi artıracak bir tesis kurarak ilimizde, baba ocağı Kurtalan'da hizmet etmektir.
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Hayvanlarımızda şuana kadar bir devlet desteği almadık, tümünü öz kaynakla yaptık. Doğurgan bir havyan ırkı olan simental aynı zamanda bölge şartlarına da çabuk uyum sağlıyor. Ayrıca uzun ömürlü ve yerli ırka oranla daha fazla süt veriyor. Yerli hayvanlar 5 kilo süt veriyorsa bu ineklerin verdiği süt oranı 30 litreye kadar ulaşabiliyor.
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Kapasiteyi 200 hayvana çıkarmayı hedeflediklerini ve bu konuda devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Alpınar, "İmkanlarımız çok yetersiz. Tüm öz kaynağı harcadık. Şuan ahırın çatıları yok, en küçük bir yağışta her taraf su altında kalıyor. Ayrıca elektrik yok, yolumuz çamur içinde. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz" diye konuştu.
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4- HOBİ OLARAK BAŞLADI, ŞİMDİ İŞ YERİ SAHİBİ
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Ayşegül Birdal, önceleri can sıkıntısını gidermek için uğraş olarak gördüğü el işini daha sonra profesyonel olarak bir kursa kaydolup öğrendi. Gittiği kursta 6 yıl eğitim gören Birdal, yaklaşık 3 yıl önce KOSGEB'den destek alarak kendi işini kurdu. Birdal, şimdilerde ise kurduğu iş yerinde başkalarının da faydalanması için ücretsiz kurslar veriyor. Ayşegül Birdal mesleğine ilk başlarda hobi olarak başladığını söyledi.
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Birdal, "Hobi amaçlı başladım. Tamamen can sıkıntısından. Daha sonrasında bir iş fikri oluştu. Ben bu işi yapabilirim şeklinde ve bunu hayata geçirdim. Artık benim işim. Dükkanımı 3 yıldır işletiyorum. Burada keçe ve oyuncak üzerine kurs veriyorum. Kursiyerlerim var. Kursu hiçbir gelir beklentisi olmadan ücretsiz veriyorum" dedi.
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Dükkanı açmaya karar verdiğinde sermayesinin bile olmadığını ifade eden kadın girişimci Birdal, sözlerine şöyle devam etti:
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KOSGEB ile ilgili araştırmalar yapmaya başladım. KOSGEB'in seminerlerine katıldım ve belgemi aldım, sermayemi oluşturdum. Sermayemi oluşturduktan sonra dükkanımı açtım ve bütün evraklarımı hazırlayıp KOSGEB'e teslim ettim. 30 bin liralık hibe yardımı aldım. Bana ciddi bir destek oldu. Çünkü sermayem sıkıntılıydı.
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Eksiden başlamıştım. KOSGEB'in desteği toparlanmama yardımcı oldu. Kazandığımı malzemeye yatırdım. 3 yılın sonunda şuan biraz daha rahatladım. Malzeme olarak keçe, sentetik keçe, doğal yün keçe, çuval, kumaş ve kağıt kullanıyoruz. Aklınıza ne gelirse kullanıyoruz. Belli bir sınırı yok bunun. Dışarıda bir ağaç dalını bulup değerlendirmişliğimiz var. Her şeyi kullanabiliriz. Bu bizim tamamen hayal gücümüzle ilgili bir durum.
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Mesleği ile ilgili hedefinden de bahseden Birdal, "Hedefim yaptığım işi büyütmek. Daha büyük bir atölye oluşturmak. Büyük bir atölye oluşturup, yanımdaki kursiyerlerimden çalışmayanları yanıma alıp seri üretime geçmek. Toplu bir şekilde üretip insanlara sunabilmek" ifadelerini kullandı.
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Son olarak kadın girişimci Ayşegül Birdal, yaptığı işi bayanlara da tavsiye ederek "Bayanlar oturup olumsuz şeyler düşünmek yerine bu tip şeylerle uğraşsınlar. Kafalarını dağıtsınlar. Zaman ilerledikçe ne kadar keyif verdiğini anlayacaklar ve devamında belki onlarda iş fikri oluşturacaklar, daha farklı bir şeyler yapacaklar. Hanımlara bu tip şeylerle uğraşmalarını öneriyorum" dedi.
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Öte yandan kadın girişimci Birdal, el işi sektöründe Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Derya Baykal ile tanışıp, beraber bir çalışma yapmak istediğini belirtti.
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5- 1.5 MİLYON DESTEKLE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
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Muş'un Bulanık ilçesinde Songül ve Özgür Bulduk çifti, aldıkları 1,5 milyon lira hibe desteğiyle kurdukları üretim tesisinde ayda 20 ton süt üretmeyi amaçlıyor.
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Girişimci Songül Bulduk, geçen sene hazırladığı "süt üretim tesisi" projesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu. Projesi kabul edilen ve yüzde 65 hibe desteği kapsamında 1,5 milyon lira alan Bulduk, Yeni Mahalle'de 13 dekarlık alanda Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretim tesisi kurdu.
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Bulduk yaptığı açıklamada, eşiyle eskiden beri bir çiftlik kurma hayalleri olduğunu söyledi. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için TKDK'ya başvurduğunu anlatan Bulduk, "Devlet eşimle olan hayalimizi gerçekleştirdi. Ev kadınıyken devletin sayesinde işimin patronu oldum. Hedefimiz ayda 20 ton süt üretmek" dedi.
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Bulduk, bölgede çiftçiliğin yaygın yapıldığını, tesisi büyüterek başkalarına da geçim kaynağı oluşturmak istediklerini dile getirdi. Tesiste süt, peynir ve yoğurt üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Bulduk, "İnşallah diğer ev hanımları da girişimlerde bulunurlar. Devlet elimizden tuttu. İşe 20 büyükbaş hayvan alarak başladık. Daha sonra işimizi büyüterek hayvan sayımızı artırdık. İnşallah devletimizin bize verdiği katkılarla bu hedeflerimizi tam istediğimiz noktaya getireceğiz" diye konuştu.
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Özgür Bulduk ise daha önce arpa ve buğday sattıklarını, çiftlik kurma kararını eşiyle aldıklarını aktardı. TKDK'nın hayallerinin gerçekleşmesinde büyük rolü olduğunu vurgulayan Bulduk, şöyle konuştu:
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"Şimdi 65 hayvanımız var, bu yıl içerisinde 120 hayvana ulaşacağız. Ayda 20 ton süt üretmeyi hedefliyoruz. Devletin verdiği destekle bu çiftliğe sahip olduk. Bölgemizde herkes çiftçi ve hayvancılık yapıyor ama modern bir tesisle hayvancılık yapan çok az. Bizim en büyük hayalimiz böyle bir çiftliğe sahip olmaktı. Bu konuda da devletimize minnettarız."
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TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur da kurum olarak özellikle kadın girişimcilere iş hayatına atılmaları için önemli destek verdiklerinin altını çizdi. Proje başvurusunda kadınlara sıralama kriterlerinde ek puan avantajı sağladıklarını anlatan Uygur, şunları kaydetti:
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"Girişimci Songül hanım, önceden hayvancılıkla uğraşıyordu ancak eşiyle daha kapsamlı ve modern bir işletme kurma hayalleri vardı. Kurumumuza başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından proje kabul edildi. Büyükbaş hayvan kapasiteli süt üretim tesisi yatırım projesi, kurumumuz tarafından yüzde 65 hibe desteğine uygun görüldü. Avrupa Birliği standartlarına uygun kurulan tesiste, gerek ahırlar, gerekse yem depoları ve son teknolojik makine ekipmanlarla üretim faaliyetleri devam ediyor."
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6- KÖYÜNDE ATÖLYE KURDU, İSTİHDAMA KATKI SAĞLADI
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyündeki bir evin alt katına kurulan tekstil atölyesinde 20 kişi çalışıyor.Recep Uğraşmış (62), evinin alt katına çocukları için bir tekstil atölyesi kurdu. Gün geçtikçe büyüyen atölye, 20 kişiye istihdam sağlıyor.
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Uğraşmış yaptığı açıklamada, atölyede çocuk giyimi üzerine üretimde bulunduklarını belirterek, "Çocuklar aynı sektörde başkalarının yanında yıllardır çalışıyorlardı. Zamanla hem işi öğrendiler hem de kendilerini geliştirdiler. Kendisini geliştirip, sektör hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları benim de hoşuma gitti" dedi.
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Oğullarının kendi işlerini açmayı teklif ettiğini aktaran Uğraşmış, "3 oğlum bana atölye açmayı önerdi. Ben de bu atölyeyi hem çocuklarıma hem de köylülerime iş imkanı sağlaması için evimin altında açtım. Çok da güzel bir atölye oldu" diye konuştu.
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Hem köy sakinlerine hem de çevre köylerde yaşayanlara iş imkanı sunduklarını vurgulayan Uğraşmış, "Atölyede fason üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz çocuk kıyafetleri Türkiye'nin birçok yerinde satılıyor. Atölyemizde 20 kişi çalışıyor. Bunlar arasında köyümüzde yaşayanlar da var başka yerlerden gelenler de. İşlerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.
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Ekincik köyü muhtarı Ayhan Uğraşmış da ailenin işyerini köyde açmak istediğinde ellerinden geldiğince destek sağladıklarını ifade etti. Küçük bir köyde istihdama katkı sağlayan bir atölyenin bulunmasından gurur duyduklarını belirten Uğraşmış, "20 kişi çalışıyor. Ailelerini de düşündüğümüzde buradan 100 kişi ekmek yiyor. Tosya'nın 54 köyü bulunuyor. Başka hiçbir köyde böyle bir atölye, iş sahası bulunmuyor. Köyümüze de birçok katkısı var" dedi.
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Atölyede çalışan 5 çocuk annesi Firdevs Özkesici ise iş yerini çok sevdiğini belirterek, "Tosya'da oturuyorum. Eşime ve çocuklarıma katkı sağlayabilmek için Ekincik köyüne gelerek bu atölyede çalışıyorum. Sigortamız var. Maaşımızı da alıyoruz her ay. İşimden memnunum" dedi.
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İşçilerden İbrahim Uğraşmış da aynı köyde yaşadığını ifade etti. Recep Uğraşmış'ın atölye açmayı düşündüğünü öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Uğraşmış, "Recep bey konuyu düşünüyordu. Biz de yapabilirsin diye ona destek verdik. Bu şekilde atölye açıldı. Atölye köy ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Biz burada çalışıyoruz ekmek paramızı kazanıyoruz. Bizim için önemli bir iş kapısı" açıklamalarında bulundu.
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7- ÜÇ TAVUKLA BAŞLADI, ÜÇ BİN TAVUKLU ÇİFTLİK KURDU
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Karahallı ilçesinde babasına ait beyaz eşya ve mobilya mağazasında çalışarak geçimini sağlayan iki çocuk babası Ömer Çoban (37), geçen yıl hobi amaçlı satın aldığı 3 tavuğa evinin bahçesinde bakmaya başladı. Doğal yöntemle beslediği tavukların yumurtalarının talep görmesi üzerine Çoban, altı ay önce Karbasan köyünde iki dönümlük arazide tavuk çiftliği kurmaya karar verdi.
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Yaklaşık 500 metrekare kapalı alan oluşturarak, içerisinde otomatik yemleme ve sulama sistemleri bulunan 3 bin tavuk kapasiteli çiftlik kuran girişimci, yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Başlangıçta yolcu otobüsleriyle müşterilerine yumurtalarını ulaştıran Çoban, daha sonra bir kargo firmasıyla anlaşarak Türkiye'nin dört bir yanına yumurta göndermeye başladı.
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Ömer Çoban yaptığı açıklamada, tavuk yetiştiriciliğinin tüm stresini aldığını, yeni işi sayesinde huzur bulduğunu söyledi. Yıllardır esnaflık yaptığını, tavuk yetiştiriciliğinin hem karlı hem de zevkli bir iş olduğunu dile getiren Çoban, şöyle konuştu:
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"Çiftlikte Ataks ve Tinted ırkı tavuklarım var. Günde 2 bin 500 ile 2 bin 750 arası yumurta alıyorum. Eşim ve kızımla birlikte yumurtaları topluyor, temizliyor daha sonra satıyoruz. İlgi çok fazla, ilk zamanlar 'uçan tavuk yumurtası' , 'kaçan tavuk yumurtası', 'zıplayan tavuk yumurtası' gibi isimler veriyordum. Birden her yerden sipariş gelmeye başladı ve tüm yumurtaları satmaya başladım. Çok karlı bir iş, tavuk sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyorum."
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Tavukları mısır, arpa, buğday, yonca samanı gibi doğal yemlerle beslemeye özen gösterdiğini, hastalandıklarında antibiyotik yerine sirke, sarımsak ve soğanla tedavi ettiğini kaydeden Çoban, 30'dan fazla kente yumurta gönderdiğini söyledi.
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Yeni işinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Çoban, "Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Van gibi uzak illere bile yumurta gönderiyorum. Bir kez alan mutlaka bir daha sipariş veriyor. Ailecek bu işi seviyoruz, artık tek geçim kaynağım bu, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
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8- FİYATLARI 500 İLA 1.000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
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Zonguldak Devrek ilçesinde 30 yıldır demir doğrama ve ferforje işi yapan Hasan Demirbaş, kurumuş ceviz, kestane, dut ve kiraz ağaçlarını keserek doğal görünümlerini bozmadan masa, sehpa, dolap ve raf yapıp ekonomisine katkı sağlıyor. Son günlerde moda haline dekorların talep görmeye başladığını ve bu işin sevgi ve emek gerektirdiğini ifade eden Hasan Demirbaş, şu açıklamalarda bulundu:
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Doğal ceviz, kestane, dut ve kiraz ağacından yapıyoruz. Doğal sehpa, masa yapıyoruz. Bu merak ağaç sevgisinden başladı. Bizim diğer mesleğimiz projecilik ayaklarını yapıyoruz vatandaşlarımızın ilgisi var. Türkiye genelinde son zamanlarda moda haline geldi. Bu paradan çok zevkle yapılan bir iş.
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Para kazanmak için bu ağaçları kesenlerde var. Bunlar kuru ağaçtan olması gerekiyor. Kestiğin bir ağacı belki 5 sene sonra yapabilirsin. Şu anda biz eskiden kalma kuru ağaçlarınız vardı onları değerlendiriyoruz. İsteyen vatandaşlara veriyoruz. Bunları bilen alıyor. Farklı farklı fiyatlarla alıcı buluyor. Genelde internet üzerinden alıyorlar. Ankara ve İstanbul'dan sanatçı ve yazar kesimleri alıyor. Ürünleri 500 bin lira ile bin lira arasında satıyorum.
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9- OFİSİNDE BAŞLADIĞI HOBİSİ DÜKKAN AÇTIRDI
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Karaoğlu yaptığı açıklamada, bu işe gazetedeki ofisinde boş vakitlerinde hobi olarak başladığını söyledi. Ortaya çıkan ürünlere yoğun talep geldiğini ifade eden Karaoğlu, "Sadece kendi hayal dünyamı yansıttığım bir iş. Doğada gezerken, dolaşırken bulduğum ürünlerle kafamda tasarladığım şeyleri yapıyorum. Hobi olarak başladım. Yaklaşık 3 sene oldu. Kendinden gelişti, planlı, programlı bir şey değildi. Gördüğüm bir şeyi hayata geçirmeyle başladım, ondan sonra gelişti" diye konuştu.
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Yerel bir gazetede çalıştığını aktaran Karaoğlu, şunları anlattı:
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Önce gazete büromda başladım. Ondan sonra gelişti, çoğaldı, çeşitler arttıkça, beğenildikçe dahada hevesleniyor insan. Büromun arka kısmında atölye kurdum. Çalışmalarıma orada devam ediyorum. İnsanların ürünlere ilgisi artınca Safranbolu Tarihi Çarşı'da dükkan açmaya karar verdim. Nisan ayından beri de burada çalışıyorum. Keyifli bir yer burası. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Çok ilgi görüyor ürünler. Bu da beni çok mutlu ediyor.
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Ben hafta içi diğer işlerimden dolayı gelemiyorum. Hafta içi bana yardım ediyor, hafta sonları ben geliyorum. Ben biraz tez canlı insanım. Kafama koyduğumu hemen gerçekleştirmeyince de bitirmiyorum. Ürününe göre değişiyor. Bir günde, hatta bazı ürünleri bir saatte bitirmeye çalışıyorum. Çok oyalayıcı olan ürün 3-4 saat sürüyor. Bir günde 3-4 obje yaptığım oluyor.
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10- MANİSA'DAN JAPONYA'YA PİLİÇ İHRACATI
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Türkiye ile Japonya arasında varılan anlaşmayla kanatlı eti ürünlerinde ihracatın önünün açılması sonrası Manisa'daki bir çiftlikten bu ülkeye piliç eti sevkiyatına başlandı.
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tavuk çiftliği kuran ve yıllık 3 milyon piliç yetiştirme kapasitesine ulaşan Derya Öztürk Aydın, yaptığı açıklamada 2013 yılında başlatılan görüşmeler neticesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığının anlaşmasıyla bu ülkeye ihracatın önünün açıldığını ifade etti.
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Aydın, İzmir'de Japon ortaklı Ege-Tav şirketinin TKDK vasıtasıyla kendileriyle irtibata geçtiğini, tesislerde yapılan eğitim ve denetleme çalışması sonucu Japonya standartlarında yetiştiricilik yapar hale geldiklerini belirterek, çiftlikte yetişen 200 bin pilicin, entegre tesislerde işlenerek Japonya'ya gönderildiğini anlattı.
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Çiftliklerinin Japon yetkililer tarafından pilot üretim yeri belirlendiğini ifade eden Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
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Geçmişte yerel firmalarla çalışıyorduk. Bizimle temasa geçen Japon firma yetkilileri, ülkelerindeki üretim tekniklerini anlattılar. Biz de o teknikleri modernize ederek uyguladık. Belirledikleri standartlara göre piliçlere yem verilip, bakımları yapılıyor.
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Piliçler 45 günlük olduktan sonra kesime gönderiliyor. İzmir'deki tesislerde kesilip, paketleniyor ve dondurulmuş olarak denizyoluyla Japonya'ya gönderiliyor. Bu sürecin her aşaması titizlikle takip ediliyor.
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Aydın, Japonlarla yaptıkları iş sayesinde üretim tekniklerini geliştirdiklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Japon firma ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile yıllık 3 milyon pilici Japonya pazarı için yetiştireceğiz. Bu bizim için heyecan verici. Bir merakla başladığım kümes hayvancılığında devletin destekleri sayesinde hayal dahi edemeyeceğim bir noktaya geldim. Bu kadar büyüyeceğimi bilmiyordum."
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İngiltere'de pazarlama eğitim gördüğü sırada tüm dünyada piliç etinin çok tüketildiğini gördüğünü ve iş kurma fikriyle yurda döndüğünü anlatan Aydın, 2011 yılında bir kümesle başladıkları işi, önce 4'e daha sonra 6'ya çıkardıklarını, Japonya'dan gelen taleple yeni çiftlik yatırımlarını da gündemlerine aldıklarını ifade etti.
Mezuniyetinin ardından kentteki fabrikalarda 5 yıldan fazla torna ve freze ustası olarak çalışan Ayvaz, kazandığı tecrübenin ardından arkadaşlarıyla kendi işini kurmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla ortak kurdukları birkaç girişimin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yoluna yeğeniyle devam eden Ayvaz, 1990 yılında birini borçlanarak aldığı 2 makineyle 100 metrekarelik atölyede üretime başladı.
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Çevredeki fabrikalardan iş almaya başlayan Ayvaz, kısa sürede TÜPRAŞ ve Çolakoğlu Metalurji gibi ülkenin sanayi devlerinin vazgeçilmez tedarikçileri arasına girdi. Sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarına devam eden Ayvaz, bugün 30 kişiye istihdam sağladığı yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip fabrikada 30'ün üzerinde makineyle yılda 650 ton çeliği işliyor.
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Ayvaz, "Başarısız olan birkaç girişimden sonra 1990 yılında Hilal Makine'yi yeğenimle beraber 2 makineyle kurduk. Birinci makinemizi kendi imkanlarımızla aldık. İkinci makinemizi de Almanya'daki kayınpederimin verdiği borçla aldım. 110 metrekarelik atölyede 3 kişiyle parça üretmeye başladık" diye konuştu.
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12- EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'DE BURADA ÇALIŞTI
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde aile işi olarak evin altında kurulan tezgahta başladıkları dokumacılığı yatırımlarla hızla büyüten Küçüker Tekstil, ihracattan elde ettiği gelirin yanında yetiştirdiği girişimci ve yöneticilerle de tanınıyor.
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Geleneksel dokuma tezgahlarının halen çalıştığı Babadağ'dan ilçede elektrik olmaması nedeniyle 1960 yılında Denizli'ye göçen Besalet Küçüker, burada yarı otomatik tezgahlarla üretimini artırmayı başardı.
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Havlu, bornoz ve gömleklik kumaş üretmek için 1977 yılında ilk tesisini kuran Küçüker, 1990'lı yıllarda ihracatını hızla artırdı. Özellikle ABD ve Avrupa pazarlarından gelen taleple kapasitesini katlayan Küçüker, bu faaliyetleriyle kentteki bir çok girişimciye de örnek oldu.
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İhracatını 60 milyon dolar seviyesine çıkaran şirket, bünyesinde çalışan yöneticiler için de bir okul niteliğine kavuştu. Çok sayıda yönetici ve girişimcinin "işi öğrendiği" Küçüker Tekstil, dördüncü kuşağın göreve geçmeye hazırlandığı bugünlerde, yeni bir tesis kurmak için çalışma başlattı.
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Küçüker Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçüker yaptığı açıklamada, 60 bin metrekarelik alana kurulu tesiste yaklaşık bin çalışanla günlük 20 ton havlu dokuma, 10 ton iplik boyama, 130 bin metre bez boyama ve 7 bin metre dijital baskı kapasitesiyle üretim yaptıklarını, dünya pazarında sadık bir alıcı kitlesine sahip olduklarını ifade etti.
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Şirketin başarısının çalışana ve teknolojiye verilen önemle açıklanabileceğini bildiren Küçüker, şöyle konuştu:
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İki dokuma tezgahından 60 milyon dolar ihracat yapar hale geldik. Bu işin sırrı ise işe odaklanmak ve sonuca gitmek. Yaptığımız işi seviyoruz. Sevmediğiniz bir işi yapamazsınız. Bilinçli olmak ve yatırım yaparken iyi düşünmek de önemli.
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Biz tekstile sürekli yatırım yaptık, başka bir dala girmedik. Artık fabrikamız şehir içinde kaldı ve bize yetmiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni bir yerde faaliyetlere devam edeceğiz.
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Şirket ortakları ve yöneticilerin üretimin tüm aşamalarını bildiğini, herkesin işin çekirdeğine kadar inmesi nedeniyle işine hakim olduğunu aktaran Küçüker, bu kültürün sektörde çok sayıda insanın yetişmesine de olanak sağladığına işaret etti.
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Genç neslin iş ararken "büronun şıklığına baktığını", bunun çok yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Küçüker, şöyle konuştu:
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Gençler, masa sevdalısı olmasın istiyoruz. Hangi iş olursa olsun önce en az 4 yıl işletmede çalışsınlar, işi öğrensinler. Bugün çok başarılı olan bir çok iş adamı da zamanında burada görev yaptı. Şimdiki gururumuz Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci de burada çalıştı. Şirkette ihracat bölümünde görev yapmıştı. Şirketimizde daha bir çok başarılı iş adamını da yetiştirmeye devam ediyoruz.
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Küçüker, şirket olarak 75 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını, alternatif pazarlarda da büyümek istediklerini sözlerine ekledi.
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13- YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAN MÜŞTERİLERİ VAR
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Pastacılığı beş kuşaktır sürdüren Duman ailesinin beşinci kuşak temsilcisi Ayça Duman Kaleli, açtığı pasta tasarım atölyesinde, şeker hamurundan karakteristik pastalar tasarlıyor. Çarlık rejimi döneminde Rize'den gittikleri Rusya'da pastacılığı öğrenen Duman ailesinin birinci kuşak temsilcileri, Bolşevik İhtilali'nden sonra Giresun'a dönüyor.
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Burada fırın açan aile fertlerinin bir kısmı, Ankara'ya taşınarak 1964 yılında Damla Pastanesi'ni kuruyor. Dedelerinden öğrendikleri tariflerle mesleği bugüne kadar sürdüren ailenin beşinci kuşak fertlerinden 33 yaşındaki Ayça Kaleli, gelenekselliği modernlikle harmanlayarak pastadan minyatür figürler üretiyor.
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Kaleli, şeker hamuruyla, ressam Salvador Dali, aktris Marilyn Monroe gibi ünlüler ile çizgi film karakterleri, şarkıcılar ve kendi tasarladığı ilginç karakterlere hayat veriyor. Pastane ile yani tarifler ve el lezzeti, kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
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İşi, dedesi ve babasının yanında öğrendiğini belirterek, "Kardeşimle çocukluğumuzdan beri sürekli babamın yanına pastaneye gelirdik. Kendi isteğimizle, zevkle çalışırdık. Babamın da sabırla pastacılığı bize öğretmesiyle bu mesleği sevdik. İçinde hem sanat hem pastacılık olduğu için ruhumu yansıtacağım tek meslek buydu" dedi.
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Küçük yaşlardan beri resme ilgisi olduğunu dile getiren Kaleli, şöyle devam etti:
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Babam pasta yaparken ben de resimler, heykeller yapıyordum. Babam bendeki yeteneği görmüş olacak ki 'bu kız ressam olacak.' derdi. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandım. Heykel ve animasyon dersleri de aldım.
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Zamanla bu alanı baba mesleğiyle birleştirmeye başladım. Bir taraftan okurken bir taraftan da pastanede çalışmaya devam ettim. Daha sonra pastanemizin hemen yanına Damla Pasta Tasarım Atölyesi'ni açtım. Şeker hamuru ile minyatür pastalar yapıyorum. Figürler, çizgi film ve oyun karakterleri, şarkıcılar ve kişilerin karikatüristik şekilde pastalarını yapıyorum.
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Kaleli, atölyede günlük yaklaşık iki saatlik sürelerle öğrencilere ders verdiğini belirterek, geçen yıl Master Of Cake Samsun yarışmasında gümüş madalya kazandığını, bu yıl da Master Of Cake Başkent yarışmasında minyatür dekoratif dalında altın madalyaya layık görüldüğünü dile getirdi.
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Ailenin dördüncü kuşak ferdi Varol Duman (62) da 17 yaşında babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi. Oğlu, kızı ve torunlarının kendisine hep destek olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:
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Çocuklarımın ikisi de üniversite okudu ama buradan kopamadılar. Pastanemize büyük faydaları var. Oğlum da kahve ustası. Yanımda çırak olarak çalışanlar şimdi usta olarak devam ediyor. Kendimize göre pişirme yöntemlerimiz var.
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Hala pasta kremalarımızı dedelerimizden öğrendiğimiz usulle yapıyoruz.
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Müşterilerimiz dekoru değiştirmemizi bile istemiyor, 'klasik kalsın' diyor.
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Yurtiçi ve yurtdışından müşterilerimiz var. ABD ve Fransa'dan sipariş alıyoruz.
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Duman, glikoz şurubu, hazır sos ve jöle gibi ambalajlı ve katkı maddeli ürünler kullanmadıklarını, tüm malzemeleri doğal usulle kendilerinin hazırladığını da sözlerine ekledi.
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14- YURTDIŞI VE YURTİÇİNDEN GELENT TEKLİFLERE YETİŞEMİYOR