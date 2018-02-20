İş-Yaşam

Ev odasında başladı, Tayland kralının sarayına kadar gönderdi

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi çalıştıkları işten istifa etti, kimi köyüne tekrar göç etti... Hepsi de kendine iş kurmak derdindeydi, bu kadar başarıyı kendileri bile beklemiyordu. Bir kısmı kendi sermayesi bir kısmı ise devletten aldığı hibelerle kendi işlerinin patronu oldu. İşte karşınızda 36 başarı hikayesi...

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    1- EVİNİN ODASINDAN, TAYLAND KRALININ SARAYINA KADAR GİTTİ

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    Bursa'da 12 yıl önce evinin bir odasında perde yapımına başlayan Ayhan Denizci, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Çin'in de aralarında bulunduğu 47 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor. Denizci (50) yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında bir tekstil firmasında işe başladığını söyledi.

  • 3 Ev odasında başladı, Tayland kralının sarayına kadar gönderdi
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    Genç yaşlarından itibaren kendi firmasını kurmayı ve yurtdışına açılmayı hedeflediğini dile getiren Denizci, 2006'da hayallerini gerçekleştirmek yolunda ilk adımı attığını anlattı. Sermaye için aracını 22 bin liraya sattığını ve evinin odasını bir depo gibi kullanarak doğrudan perde ihracatına başladığını ifade eden Denizci, şöyle konuştu:

  • 4 Ev odasında başladı, Tayland kralının sarayına kadar gönderdi
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    "İlk aşamada elimizdeki para yeterli olmadığından bir ofis veya showroom tutamadığımız için evin bir odasını ayarladık. Firmalardan hazır ürün alıp yurt dışına satıyordum. Yaklaşık bir yıl evin bir odasında devam ettim. Eşim çok destek oldu. Sabah uyanınca iş yeri olarak bir sonraki odaya gidiyorsunuz. Tabi zor bir süreçti. Bir gün vergi dairesinden kontrole geldiler. Evin yatak odasını şirket merkezi olarak göstermek zorunda kaldım. Çok komik oldu. Müşteri görüşmek istiyor veya bir bankacı, nakliyeciyle görüşeceksiniz bu görüşmeleri yapacağınız bir ofisiniz yok. Bunu evde gerçekleştiriyorsunuz."

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    Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Denizci, "Bir yıl evde çalıştıktan sonra yeni bir ofise geçtim. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler'e, hatta Çin'e bile, 47 ülkeye çoğunluğunu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner gibi tekstil ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin'den düz tül getirirken, biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz. Zoru başardık" diye konuştu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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