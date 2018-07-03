Pratik ve sağlıklı abur cubur tarifleri

Kim sevmez abur cubur yemeyi? Ama abur cubur denince aklımıza yüksek kalorili, aşırı yağlı ve şekerli, besin değeri düşük, zararlı yiyecekler gelir hep, değil mi? İpek Kuşçu, Abur Cubura En Güzel Alternatifler’de abur cuburun lezzetli ama bir o kadar sağlıklı olabileceğini gösteriyor. Minik yaramazlardan okul dönemindeki çocuklara, gençlerden yetişkinlere kadar herkes için lezzetli, pratik ve bir o kadar sağlıklı atıştırmalıklar…