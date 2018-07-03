Probiyotik dondurma malzemeler
1 su bardağı süzme ev yoğurdu
1 su bardağı karışık mevsim meyvesi
7-8 yemek kaşığı bal
Probiyotik dondurma nasıl yapılır?
Meyveleri iyice yıkayın ve kurulayın. İstediğiniz büyüklükte doğrayın. Yoğurt ve balla karıştırın. Tadını damak zevkinize göre biraz daha tatlı olacak şekilde ayarlayın. Çünkü donunca tadı azalacaktır. Karışımı dondurma kalıplarına aktarın ve buzluğa kaldırın. Donuncaya dek bekletin.
Çikolatalı ev gofreti malzemeler
1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 çay bardağı çıtır dut
2 yemek kaşığı ham kakao
½ çay bardağı tahin
Çikolatalı ev gofreti nasıl yapılır?
Tüm malzemeyi derin bir kâsede karıştırın. Rulo yapın ve streç filmle sarın. Buzdolabında soğutun. Dilimleyerek servis yapın.
Frozen meyve malzemeler
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı bal
250 gr mevsim meyvesi
Frozen meyve nasıl yapılır?
Süzme yoğurt ile balı karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz meyveleri ballı yoğurda iyice bulayın ve ufak bir tepsiye aralıklı yerleştirerek buzluğa kaldırın. Birkaç saat sonra buzluktan çıkarın ve biraz ılıyınca servis yapın.
Şipşak kurabiye malzemeler
1+¾ bardak toz fındık
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
Şipşak kurabiye nasıl yapılır?
Tüm malzemeyi derin bir kâsede karıştırın. Tadına bakın, damak zevkinize göre isterseniz bal ilave edin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak şekil verin. Tarçınla süsleyerek servis yapın.
Ev yapımı ballı fındık ezmesi
200 gr fındık
4-5 yemek kaşığı bal
4 tatlı kaşığı ham kakao
Ev yapımı ballı fındık ezmesi nasıl yapılır?
Fındıkları tepsiye alıp orta ısıdaki fırında 10-15 dakika kavurun. Yanmamaları için arada fırının kapağını açıp kontrol edin. Ilıyınca rondodan geçirin. Kakao ve balı ekleyin. Tadını kontrol edin. Balı az gelirse ilave edin. Buzdolabında 2-3 hafta kalabilir.
Çikolatalı granola bar malzemeler
2 su bardağı yulaf ezmesi
3 yemek kaşığı parça çikolata
50 gr tereyağı
2 yemek kaşığı ham kakao nibs
10-15 adet çiğ fındık
Çikolatalı gronala bar nasıl yapılır?
Yulaf ezmesi ile minik doğranmış yumuşak tereyağını karıştırın, üzerine diğer malzemeyi ilave ederek iyice harmanlayın. Fırın tepsisine tüm malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış fırında ara sıra kontrol ederek 15-20 dakika pişirin. Ilıyana dek fırında bekletin, ardından kavanoza aktarıp buzdolabında saklayın.
Havuçlu kek malzemeler
1 bardak yulaf ezmesi
2 orta boy havuç
1 çay bardağı ceviz içi
50 gr tereyağı
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı kuru üzüm
1 çay kaşığı tarçın
Havuçlu kek malzemeler
Havuçları rendeleyin. Diğer malzemelerle bir kâsenin içinde karıştırın. Önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin. Kavanoza aktarıp buzdolabında muhafaza edin.
Hafif çikolatalı tart malzemeler
1 su bardağı ceviz
2 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı
1 yemek kaşığı bal
2 tatlı kaşığı ham kakao
Üzeri için
10 adet hurma
2 tatlı kaşığı ham kakao
Hafif çikolatalı tart nasıl yapılır?
Cevizi rondoda incecik çekin. Hindistancevizi yağı, bal ve kakaoyu ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı bir tart kalıbına ya da kurabiye kalıplarına yerleştirin. Elinizle iyice bastırın. Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp rondodan geçirin. Kakao ilave ederek karıştırın. Tabanın üstüne yerleştirin. Mevsim meyveleri ve hindistanceviziyle süsleyin.
Peynir cipsi malzemeler
1 su bardağı İzmir tulumu
3 yemek kaşığı fındık
1 yemek kaşığı dereotu
Peynir cipsi nasıl yapılır?
Peyniri rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Fındığı toz haline getirin. Peynirin içine toz fındığı ve dereotunu ekleyin. Önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkıp biraz ılıyınca iki yanlarından hafifçe katlayarak şekil verin.
Bir böreği malzemeler
1 adet yufka
2-3 dilim elma pestili
2-3 dilim çemensiz pastırma
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir böreği nasıl yapılır?
Yufkayı sekiz eşit parçaya bölün. Çemensiz pastırma ve ince doğradığınız pestili her bir bölüme yerleştirerek incecik sarın. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Bir bardağa önce domates sosu, üzerine bir böreklerini yerleştirerek servis yapın.
Yeşil toplar malzemeler
½ demet ıspanak
1 su bardağı beyazpeynir
½ çay bardağı ekşi mayalı ekmekten galeta unu
Yeşil toplar nasıl yapılır?
Ispanakları iyice yıkayın ve süzün. İnce ince doğrayın. Peyniri ıspanakla karıştırarak rondodan geçirin. Galeta ununu ekleyin. Ele yapışmayan bir kıvama gelince karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp toplar yapın. Servis etmeden önce üzerine rendelenmiş peynir serpin.
Çılgın sebze malzemeler
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Çılgın sebze nasıl yapılır?
Kabak ve havucu ince spagetti şeritler halinde kesin. Derin bir kâsede zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika fırınlayın. Yoğurtla servis yapın.
Tahinli probiyotik ofis tatlısı malzemeler
½ su bardağı süzme yoğurt
½ çay bardağı tahin
1 yemek kaşığı bal
2 adet çilek
1 adet ananas
5-6 adet üzüm
½ çay kaşığı toz tarçın ve toz zencefil (arzuya göre)
Tahinli probiyotik ofis tatlısı nasıl yapılır?
Süzme yoğurdu tahin ve balla karıştırın. Arzu ederseniz tarçın ve zencefil ekleyebilirsiniz. Yıkanmış ve süzülmüş meyveleri doğrayıp üstüne yerleştirin.
Pazı dürüm malzemeler
6-7 adet iri pazı yaprağı
1 su bardağı haşlanmış pirinç
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 adet salatalık
1 adet mor havuç
1 adet havuç
Pazı dürüm nasıl yapılır?
Pazı yapraklarını yıkayıp kurulayın. Havuçları soyun. Tüm sebzeleri ince çubuklar halinde kesin. Pirinci haşlayın, zeytinyağı ve tuzla harmanlayın. Pazı yapraklarına önce pirinci, üstüne sebzeleri yerleştirip sıkıca sarın. Streç filmle sarıp buzdolabında da bekletebilirsiniz. Dilimleyerek servis yapın.
Oolong çayı malzemeler
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı oolong çayı
½ taze kayısı
1 çilek
2 adet üzüm
1 tatlı kaşığı bal
Oolong çayı nasıl yapılır?
Meyveleri yıkayıp süzün. Küçük küpler halinde doğrayın. Suyun içine oolong çayını karıştırıp bir dakika bekletin ve süzün. Meyveleri ekleyin. 1 tatlı kaşığı balı ilave edin. Aynı yaprakları 4-5 kez kullanabilirsiniz. İkinci kez yaptığınızda demlenme süresini 10 saniye artırın. Her seferinde süreyi 10 saniye artırın.
YAZAR HAKKINDA
İpek Kuşçu Ankara’da doğdu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Çocukluğundan beri süren mutfak aşkı onun asıl mesleği oldu.
2006 yılından itibaren “gerçek gıdalar ve kaybolan tatlar” üzerine araştırmacı yazar olarak çeşitli yayın gruplarında yazıları ve tarifleriyle yer aldı.
Gerçek Probiyotik Beslenme kitabının da yazarı olan Kuşçu, halen fermente gıdaların uygulamaları konulu atölye çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda özel bir okul bünyesinde 6-7 yaş çocuklarla “Gerçek Probiyotik Beslenme ve Fermantasyon” derslerini gerçekleştirmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.