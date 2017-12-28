Uzun zaman harcadığınız, özenerek yaptığınız makyajın gün boyu yüzünüzde kalmamasından şikayetçiyseniz makyajınızdaki eksiği açıklıyoruz: Makyaj bazı.

Ten makyajınızın dayanıklılığını artıran, saatler boyunca dışarıda kalsanız dahi makyajınızın bozulmamasını sağlayan makyaj bazları cildi nemlendiriyor aynıı zamanda da pürüzsüzleştiriyor. Tabii ki piyasada pek çok markanın farklı ciltler için hazırlanmış, başarılı makyaj bazları mevcut. Ancak kalıcı bir makyajın mimarı makyaj bazını her evde bulunan doğal malzemelerle hazırlamak istiyorsanız sizler için çok kolay bir tarifimiz var!

Doğal makyaj bazı malzemeler

1 tatlı kaşığı elma çekirdeği

1 tatlı kaşığı ayva çekirdeği

1 çay bardağı su

Doğal makyaj bazı nasıl yapılır?

Elme ve ayva çekirdeklerini 5 dakika suda haşlayın. Bir kavanoza koyup 3 ya da 4 gün kadar bekletin. Jöle haline gelen karışımı parmak uçlarınızla cildinize sürün. Kuruduktan sonra da üzerine makyaj uygulayın. Doğal makyaj bazı sayesinde cildiniz hem beslenecek, aynı zamanda makyajınız gün boyu kalıcı bir şekilde kalacak.