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Vefat eden annesinin 20 yıl önce söylediği "Eğer bir kelebek görürsen, ben orada olduğumu ve seni sevdiğimi bil." sözleri nedeniyle kelebeklere karşı duyarlı olan moda tasarımcısı, 3 günlük olduğu tahmin edilen kelebeğin ameliyatı için tel, pamuklu çubuk, makas, cımbız gibi malzemeler kullandı.