Eve yatırım en çok Türkiye’de kazandırdı

Gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerin listesini yayınladı.

39 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre, 2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke yüzde 106.8’lik artışla Türkiye oldu. Bir başka ifadeyle konut yatırımcısı son 7 yılda en çok Türkiye’de kazançlı çıktı. İkinci sırada yüzde 94.7 ile Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 82.2 ile İzlanda yer aldı.

‘OECD ORTALAMASINI 4’E KATLADIK’

Araştırmada OECD’deki ortalama yükseliş yüzde 24.7; Euro Bölgesi’nde ise yüzde 6.7 oldu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Ülke olarak, konut fiyatı artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladık” dedi.

Ülkelerin gayrimenkul pazarlarını analiz etmek için, satılık konut fiyatlarının yanı sıra kiralık konut fiyatlarında yaşanan hareketin de analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Taş, sözlerine şöyle devam etti:

"2010-2017 yılları arasındaki kiralık konut fiyatlarına baktığımızda da ilk iki sıranın Baltık ülkelerinden oluştuğunu, Türkiye’nin de yine ilk 3 ülke içinde yer aldığını görüyoruz. Kiralık konutta birinci sırada yüzde 123.1’lik yükselişle Estonya bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 75.6 ile Litvanya yer alıyor. Türkiye ise yüzde 58.5’lik artışla listenin üçüncü sırasında."