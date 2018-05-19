Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Sancar mahallesinde yaşayan Ali Aşa'nın evinde tadilat yaparken küpler içinde bulduğu tapular hayatını değiştirdi. Bir anda 6 köyün sahibi olan Aşa, haram yememek için mirasçıların kalan kısmını aradığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Sancar mahallesinde 2 yıl önce tadilat esnasında bulduğu Osmanlı tapularının Türkçelerine ve vergi kayıtlarına ulaşan Aşa, bir anda 6, 7 köyün sahibi çıkınca soluğu araştırma mahkemesinde aldı.

"HERKESİN HAKKINI TESLİM EDECEĞİM"

Olayı araştıran Ali Aşa, “Nüfus kayıtlarına göre 16 kişi mirasçı. 1932 yılında köyümüz aşiretler tarafından basılmış bir kısmı öldürülmüş, bir kısmımız kaçırılmış. Küplerin içinde bulduğum tapularda onların da hakları olmalı. Eğer o dönemi ailelerinden bilen varsa dava açtığım araştırma mahkemesine başvursun. Ben herkesin hakkını vereceğim” diye konuştu.

Aşa, yıllardır tüm ailesinin çöpçülük ve temizlik işleri ile geçimini sağladığını ifade ederek bulduğu tapuların araştırmasını yaparken mirasçıların daha çok olması gerektiği düşünerek hak sahiplerini aramaya karar verdiğini söyledi.



"TÜM VERGİLER ÖDENMİŞ"

Babasının Yusuf, annesinin ise Emine olduğunu söyleyen Ali Aşa, “Dedemin adı Hamit, dedemin babasının adı Haso'dur. Haso’nun babasının adı da Mustafa'dır, Mustafa’nın babasının adı Ahmet’tir. Bazı aile fertleri kaybolmuşlar, kayıtlarda çıkmıyor. Sancar mahallesinden (köyünden) 1920 tarihinde kaybolmuşlar, 1914 tarihinde vergileri var, 1928-1952 tarihlerden arazilerin faturaları var. Eğer bu aileye ait olduğunu düşünen varsa ben tapuları mirasçıların bulunması için araştırma mahkemesine verdim. 2 yıldır mirasçı çıkmıyor bulamıyorum. Bu aileden geldiğini düşünen varsa mahkemeye müracaat etsin” dedi.

"TEMİZLİK YAPARKEN BULDUM"

Tapuları bulma sürecini anlatan Aşa “Zamanında dedemden ufak bir para istedim. Dedem bana köylüler benim malımı yedi, sende benim paramı yedin demişti. Bunun üzerine ninem tapuları söylemişti. Unutmuştuk tadilat temizlik yaparken çıktı, bende bilmiyordum. Zannettim 2 dönüm arazidir, bu kadar çok olduğunu tahmin etmemiştim” diye konuştu.

Tapuların Türkçesini bulmadan önce başından geçenleri anlatan Aşa "Araştırdım tapuya gittim. Tapular için okuyucuya gittim "250 TL para vereceksin" dedi ve üstüne de bin ceviz de hediye verdim” şeklinde konuştu.



"KÖYLER 16 MİRASÇIYA KALIYOR"

Tapuların Türkçesini de bulunca 6-7 köy olduğunu anladıklarını belirten Aşa “Araştırma mahkemesinde dava açtım ve 20 tane Osmanlı tapusunun Türkçe tapusu geldi. Türkçe tapularda 4-5 köy gözüküyor. Ben hem mirasçıları arıyorum, hem bunlar gelsin hakkı neyse alsın istiyorum. Bunlar dilencilik mi yapıyor? Zengin mi? Fakir mi bilmiyorum. Eğer kimseyi bulamaz tapular üzerimize kalırsa 10-20 tane kepçe tutup, 100 tane işçi ile komple Antep fıstığı ve zeytin ağacı ekeceğim. Ailede hiç birimizin durumu yok, ailemiz komple çöpçü ve işçi” ifadelerini kullandı.

Eğer hak sahipleri çıkarsa arazileri satmadan onların hakkını vermek istediğini kaydeden Aşa şöyle konuştu:

Düşünüyorum yaklaşık 100 bin dönüm arazidir. Eski Tuhup köyü, Sancar köyü, Üzüm köyü, Zeytüniye’ye kadar bütün arazilerin tapusu bizde. Bunu insanlar biliyor, yani 5-6 tane köydür. Bu köylerin Kürtçe adını biliyorum ama Türkçe bilmiyorum Aluça var, Garzıke, Arabo, Merzaka var bunların hepsi benim arazimin içinde kalıyor.

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