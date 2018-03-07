Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde iki takım arasında bilet krizi yaşanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan sarı-lacivertliler, Malatya ekibini, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. O açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden bu kez Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü bir açıklama yaparak, Fenerbahçe Kulübü şekilde eleştirdi.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazı açıklamada, "6.03.2018 tarihinde Fenerbahçe A.Ş. Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla 11.3.2018 tarihinde oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 25. hafta Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası misafir tribün bilet fiyatları ile alakalı kulübümüzü ağır ithamlarla, Fenerbahçe taraftarları dışında, Malatyalı futbolseverlerle de karşı karşıya getirecek açıklamalar yapılmıştır. Hatta ve hatta kulübümüzü fırsatçılık ile suçlaması, tarihi başarılarla dolu ve kendine özgü bir kulüp duruşu olan Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Yönetim Kurulu´na yakışmamıştır. Futbolun marka değerini düşürücü, kurum ve kuruluşların saygınlığını zedeleyici bu açıklamaların sportmenlikle bağdaşmayan açıklamalar olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu´na Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1 - 4 hükmünde belirtilen 'Basın ve yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF'nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden, müsabakaların taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek yada bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan´ Hükmü uyarınca tarafımızdan gerekli başvurular yapılacak olup bu başvuru evrakları Fenerbahçe A.Ş. anlayışının aksine Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına direkt olarak gönderilecek olup kamuoyuyla paylaşılmayacaktır" denildi.
"FENERBAHÇE'NİN AMACI KRİZ ÇIKARMAK"
Fenerbahçe'nin amacının kriz çıkarmak olduğu da vurgulanarak, açıklamanın geri kalanın şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle kulübümüzün Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin talep edildiği bahsi geçen şikayet dilekçesinin direkt olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu´na gönderilmesi yerine kamuoyuyla paylaşılmasının art niyetli olduğunu düşünmekle beraber, gerek TFF ve Kurullarını kamuoyu önünde baskı altına alma ve saygınlığını zedeleme gayreti, gerekse de kulübümüzü kendi taraftarımızla karşı karşıya getirerek bu önemli maç öncesi Malatya'da bir kriz çıkarma gayreti olduğu apaçık ortadadır. 2017-2018 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren kulübümüz profesyonel futbol takımının sezon içinde uyguladığı maç bilet fiyatları, 17 süper lig takımının belirlediği maç bilet fiyatlarının çok daha altında olduğu bir gerçektir. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü ile oynanacak 25. hafta müsabakasında bilet fiyatlarında yapılan artış Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamanın aksine, ev sahibi takımın eşitliğine ve adalete aykırı bir artış olmayıp, ev sahibi ve misafir tribünlerin tamamında yapılan artış aynı orandadır. Yine Futbol Disiplin talimatının 49/2 maddesinde belirtilen rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla veya diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan hüküm dikkate alınmış olup, Misafir Tribünü'nün konumlandırılmış olduğu Kuzey Üst Tribünü ile aynı seyir kalitesinde bulunan Güney Üst Tribünü bilet fiyatından yüzde 30 artış yapılarak 130 TL bilet fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca kulübümüz aynı seyir kalitesinde bulunmayan Doğu ve Batı Tribünlerinde de aynı ölçekte bir fiyat artışı yapmıştır. Yeni Malatyaspor Kulubü olarak, her şartta ne olursa olsun hafta sonu oynanacak olan müsabakada sadece futbolun konuşulmasını, "Spor, barış, dostluk ve kardeşliktir." anlayışıyla gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı amaçlayarak, maçın fair play ruhuyla geçmesini temenni ediyoruz"
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