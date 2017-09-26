Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu!

NTV Spor'da yer alan habere göre 42 yaşındaki Erol Bulut'la 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Medipol Başakşehir de Abdullah Avcı'nın yardımcılık görevini yürüten Erol Bulut'a teşekkür ederek ayrılığı duyurdu. İstanbul temsilcisinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Öte yandan, kendisinden boşalan yardımcı antrenörlük görevine teknik heyetimizden Orhan Ak getirilmiştir."

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç teknik direktörle ilgili olarak bugün açıklama yapmıştı. Gevrek, "Erol Bulut Başakşehir'de Abdullah Hoca'nın yardımcısı. Tabi kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol Hocamıza teklif yaptık. Kulübüyle ilgili pürüzler var, inşallah bu pürüzleri de çözeriz. Şuan hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz kesin anlaştık diyemem, Başakşehir Kulübü'nden haber bekliyoruz" diye konuşmuştu.

erol bulut

EVKUR Yeni Malatyaspor