Facebook’a kayıtlı mailiniz ile kimlik doğrulama, bildirimleri takip etme gibi birçok işlem için kullanırsınız. Eğer güvenlik ayarlarınız aksine işaretli değilse arkadaşlarınız sizi e posta adresinizle ayarak bulabilir. Ama en hayati görevi şifre işlemlerinde kullanılmasıdır. Şifre değişikliği yaparken kendinizi mail hesabınızla bulabilirsiniz ve kurtarma mailinin de kayıtlı bu e postaya gönderilmesini sağlarsınız. Facebook kayıtlı e posta hesabı değiştirme işlemini yaparken sizden önce yeni e malinizi kaydetmenizi ister. Bu nedenle ayarlar menüsünde e posta değiştir gibi bir seçenek görmezsiniz. Kayıtlı e posta değişikliğinden önce yeni mailinizi sisteme girip onaylamalısınız. Ardından hangi mailin ana iletişim e postası olacağını seçersiniz. Peki e posta değiştirme işlemi nasıl yapılır? Facebook hesabına yeni mail nasıl kaydedilir. Sizler için adım adım araştırdık ve yazdık…

FACEBOOK E POSTA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Facebook’ta mevcut e posta adresinizi yeni bir mail adresi ile değiştirebilirsiniz. Değişiklik yapabilmek için ihtiyacınız olan yeni bir e posta adresi ve Facebook şifresidir. Aşağıdaki adımları izleyerek kayıtlı e posta hesabınızı değiştirebilirsiniz…

Facebook hesabından ayarlar menüde gidin

Genel ayarlardan “iletişim” seçeceğine tıklayın.

Bir başka e posta ekleme seçeceğine tıklayın

Yeni e posta hesabınızı yazın ve Facebook şifrenizi yazın

E postanıza gelen maili onaylayın

Facebook ayarlar sayfasına dönün ve yine iletişim bölümünde yeni e postanızın ekli olduğundan emin olun

İletişim ayarlarında “Ana İletişim E-postası” yapmak için yeni mailinizi işaretleyin.

Son olarak değişiklikleri kaydet seçeceğine tıklayın.