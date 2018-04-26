Geçtiğimiz gün çoğu analistin öngörülerini aşan çeyrek sonuçlarını açıklayan Facebook, ilk çeyrekte bir yıl öncekine kıyasla yüzde 63 artışla 5 milyar kâr etti, gelirleri ise yüzde 49 artışla 11,97 milyar dolara ulaştı.

Bu ayın büyük çoğunluğunu Cambridge Analytica skandalı yüzünden veri gizliliği konusunda açıklamalar yapmak ve ifadeler vermek için harcayan Faceook CEO’su Mark Zuckerberg, yatırımcılara güven verdiği konuşmasında “Önemli zorluklarla karşılaşmış olsak da, hem topluluğumuz hem de işimiz 2018’e güçlü bir başlangıç yaptı.” dedi.

Çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından Facebook hisseleri yüzde 5,5 değerlenerek 168,50 dolar seviyesine yükseldi.

Facebook, daha fazla kazanmasının yanı sıra aktif kullanıcı sayısını da artırmayı başardı. Şirket tarafından yayınlanan rapora göre, Cambridge Analytica skandalına rağmen şirket ilk çeyrek aylık kullanıcı sayısını bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 13 artırarak 2,2 milyara çıkardı.

FACEBOOK NOKTAYI KOYDU! ARTIK PAYLAŞAMIYORLAR…