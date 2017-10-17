Facebook gençlerin yeni favori uygulaması tbh'i satın aldı

Tbh isimli uygulama, 13 yaş üstü gençlerin anonim olarak kendileri ve arkadaşları için anketler oluşturmasını sağlayan bir sosyal ağ.

Uygulamanın sıra dışı ismi aslında “To be honest” yani “doğruyu söylemek gerekirse” sloganının kısaltması. Sosyal ağ gençlerin iyi hissetmek için kaçtıkları yeni ve gelecek vadeden alternatif ağlardan bir tanesi.

Facebook daha önce Snapchat’i de benzer şekilde bünyesine katmak istemiş fakat teklifleri reddedilmişti. Bu tecrübeden yola çıkılarak tbh daha fazla büyümeden önce satın alındı.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.

1 MİLYAR MESAJI GEÇTİ

Yalnızca belli başlı ABD eyaletlerinde aktif olarak kullanılmasına rağmen, tbh yalnızca birkaç haftada 5 milyondan fazla indirildi ve kullanıcıları 1 milyardan fazla mesaj gönderdi. Sosyal ağ, geçtiğimiz ay Apple App Store’un en popüler ücretsiz uygulama listesinin tepesine çıktı.

Tbh’nin dört kurucusu Nikita Bier, Erik Hazzard, Kyle Zaragoza ve Nicolas Ducdodon, Oakland’daki ofislerinden taşınarak Facebook’un Silikon Vadisi’ndeki merkez ofisinde çalışmaya başlayacaklar.

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