Geçtiğimiz hafta Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ve diğer tepe yöneticilerinin Messenger üzerinden gönderdiği özel mesajların bir süre sonra otomatik olarak silindiği ortaya çıkmıştı.

Facebook, kullanıcıların sahip olmadığı bu özelliğin 2014 yılındaki Sony Pictures hack vakası sonrası yöneticilerin iletişimlerini korumak için geliştirildiğini açıklamıştı.

Kullanıcıların böyle bir seçeneği olmadığı ve Facebook’un gelen kutuların mesaj sildiği kullanıcı herhangi bir şekilde uyarmadığı için sosyal ağ eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu eleştirilerin ardından, Facebook önümüzdeki aylarda kullanıcılar için mesaj silme özelliğinin yayınlanacağını duyurdu.

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Özelliğin kullanıcılara sunulmasının zaman alabileceğini belirten Facebook sözcüsü, “Bu özellik kullanıcılara sunulana kadar yöneticilerimizin mesajlarını silmeyeceğiz. Bunu daha önce yapmamız gerekirdi, yapmadığımız için üzgünüz.” dedi.

Facebook, söz konusu özellik için zaman ayarlı mesajlar seçeneği üzerinde çalıştığını da ekledi. Bu seçenek, göndericinin belirlediği zaman dolduğunda mesajların silinmesini sağlayacak.

Facebook halihazırda Gizli Konuşmalar seçeneğiyle buna benzer bir özelliği kullanıcılara sunuyor. Facebook, bu konuşmalardaki mesajları şifreliyor ve kullanıcılara mesajların ne kadar süre görünür kalacağını seçme şansı tanıyor.