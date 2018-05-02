Sade bir tasarıma sahip olan WhatsApp’ın aksine birçok fonksiyona ve tuşa sahip olan Facebook Messenger’ın yeni arayüzü tanıtıldı. Facebook F8 geliştiriciler konferansında görücüye çıkarılan yeni tasarım, Messenger’ı tuş kalabalığından kurtarmak için üç ana sekme getirirken, kamera ve arama tuşları da ekranın en tepesine çıkıyor.

Sohbet ekranlarında da sadeleştirmeye giden Facebook, buradaki sanal tuşların sayısını 6’dan 4’e indiriyor. Bu sadeleştirme herhangi bir özelliğin kaldırılması anlamına gelmiyor. Facebook, bunun yerine kimi fonksiyonları tek bir tuş altında birleştiriyor.

Güncellemeyle birlikte isteyen kullanıcılar Messenger’ı beyaz yerine siyah arka planla kullanabilecek. Facebook yenilenen Messenger sürümünün ne zaman yayınlanacağını net olarak duyurmazken, “çok yakında” demekle yetindi.