Sosyal medya devi Facebook, milyarlarca kişinin kullandığı platformda nefret söylemlerine, terrör propagandalarına, şiddet içeren ve genel ahlak bozucu içeriklere yer vermemek için elinden geleni yapıyor. 2018’in ilk çeyreğine dair içerik silme raporlarını yayınlayan şirket, milyonlarca hesap ve içeriği siteden kaldırdı.

2018’te şimdiye kadar 836 milyon spam içerik kaldırıldı. 583 milyon hesap ise sahte olduğu gerekçesiyle Facebook’tan silindi. 21 milyon içerik çıplaklıktan dolayı kaldırılırken 2 buçuk milyon paylaşım, nefret söylemi barındırdığı gerekçesiyle silindi. Nefret söylemi nedeniyle silinen paylaşımlarda 2017’nin son çeyreğine göre %56’lık bir artış var.

Terörizmle bağlantılı olarak silinen içeriklerde de %73’lük bir artış görülüyor. Toplamda 1.9 milyon içerik terör gruplarını desteklediği için kaldırıldı. Facebook çalışanları bu tür paylaşımları ve sahte hesapları kaldırmak için uğraşırken çeşitli yazılımlardan ve algoritmalardan yararlanıyor.