Araştırmacılar, Facebook’un konum, paylaşılan içerikler v.b. verileri kullanarak insanlara uygun arkadaşlar önerdiği sistemi, radikal islamcıların da birbirlerini bulmalarına hizmet ettiği fark edildi.

Araştırmacıların Telegraph Gazetesi’yle paylaştıkları bulgulara göre, Facebook’un algoritması aşırı uçlardaki insanları rutin olarak birbirine bağlıyor. Sosyal bilimciler, Filipinler’deki radikal yükseliş hakkında bir makale okunduğunda Facebook’un birçok yerel radikal islamcıyı arkadaş olarak önermeye başladığını saptadı.

Araştırmacılar, Facebook’un arkadaş öneri sisteminin en az bir vakada IŞİD için destekçi toplanmasına hizmet ettiğinin saptandığına dikkat çekiyor. Endonezyalı bir IŞİD militanının Mart 2017’de New York’ta yaşayan bir müslümana arkadaş isteği gönderdiği ve adamın 6 ay sonra IŞİD destekçisine dönüştüğü belirtiliyor.

Rapor, Facebook’un radikal hesaplara karşı bir harekat yürüttüğünün ancak 6 aylık süreçte yalnızca bu hesapların yarısının kapatıldığının altını çiziyor. Araştırmacılar ayrıca Facebook’un terör propagandası yapan paylaşımları sildiği her senaryoda paylaşımı yapan hesabı kapatmadığını da fark etti. Bir senaryoda Birleşik Krallık’ta yaşayan bir terör yanlısının paylaştığı IŞİD propaganda videoları nedeniyle hesabının 9 kere kapatıldığı ancak her seferinde yeniden açıldığına dikkat çekiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, mevcut yaklaşımlarının platformdaki El-Kaide ve IŞİD içerikli paylaşımların yüzde 99’unun saptanmasını ve otomatik olarak silinmesini sağladığını belirtti. Facebook bu konuya ‘kolay bir teknik çözüm’ getirilemediğini ve içerik takibi için hem insan kaynaklarına hem de yapay zekaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

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