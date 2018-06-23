Hala Cambridge Analytica skandalının çilesini çekmeye devam eden Facebook, bir yandan kişisel gizliliği önemseyen adımlar atarak temiz bir görüntü çizmeye çalışıyor. Ancak talihsizlikle sosyal medya devinin peşini bırakmıyor. TechCrunch’ın haberine göre Facebook, geliştiricilerin analitik raporlarını uygulamaların test kullanıcılarıyla paylaştı.

Bir geliştirici, Facebook uygulama analitiklerinin şirketin dışındaki birine gönderilmesi sonucu popüler teknoloji sitesi TechCrunch ile iletişime geçti. Gönderilen e-postada haftalık kullanıcı sayısı, sayfa görüntüleme sayısı ve yeni kullanıcılar gibi kişisel veriler bulunuyor.

Facebook, şirketin analitik platformunu kullanan uygulamaların yüzde üçünün haftalık raporlarının geliştiriciler yerine test kullanıcılarına gönderildiğini kabul etti. Ancak bu raporlar önemli bilgiler barındırdığından uygulama piyasasındaki rakiplere çeşitlere avantajlar sağlayabileceği düşünülüyor. Facebook ise sorunun halledildiğini ve hiçbir kişisel verinin ifşa edilmediği açıkladı.