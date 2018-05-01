Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, para politikasını sadeleştirme konusunda hedeflerinin nihai adımı da atabilmek olduğunu söyleyerek, yapılacak şeyin öngörülebilirliği artırabilecek tek bir kanaldan fonlamanın gerçekleştirilmesi olduğunu ve bu nihai adıma oldukça yakın olduklarını söyledi.

Yılın ikinci enflasyon raporuna yönelik toplantıda soruları yanıtlayan Çetinkaya, sadeleşme ile kasıtlarının ve hedeflerinin para politikasında öngörülebilirliği artırabilmek olduğunu, bunu parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi açısından istediklerini söyleyerek, “2015’te de yol haritası açıklandığında temel hedef buydu” dedi. Bu anlamda öngörülebilirliğin önemli ölçüde arttığını, para politikası duruşunun ölçülmesine dair belirsizliğin neredeyse tamamen ortadan kalktığını söyleyen Çetinkaya, “Tabii temel hedefimiz burada nihai adımı da atabilmek. Yani sadeleştirmeyle ilgili bizim hedefimiz ve planımız devam ediyor” diyerek, şöyle devam etti:

Son kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar kurulda yapıldı. O anlamda bu nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde nihai adım önümüzdeki aylarda atılacak. Buraya çok uzak değiliz.

Merkez Bankası, 2018 yılsonu enflasyon tahminini 0.5 puan yukarı çekerek yüzde 8.4 (yüzde 7.2-9.6 aralığında) olarak açıkladı. 2019’a ait enflasyon tahmini ise yüzde 6.5 olarak korundu (Yüzde 4.7-yüzde 8.3 aralığında). Bu yıl tahminindeki revizyona TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme 0.4 puan, çıktı açığındaki yukarı yönlü güncelleme 0.1 puan katkı verdi.

Resmi olarak politika faizi yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi olsa da, Merkez, bir yıldan uzun süredir piyasayı geç likidite penceresinden fonluyor. Bankanın likidite sıkışıklığı yaşandığında kullanılan bir fonlama aracını ana enstrümanı haline getirmesi ise özellikle yabancı yatırımcılar arasında kafa karışıklığına neden oluyor.