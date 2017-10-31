Falcao ve Sidibe Beşiktaş Monaco maçında yok! Beşiktaş Monaco maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan Beşiktaş, yarın Monaco'yu ağırlayacak. Fransız ekibinin Beşiktaş maçı için 20 kişilik kadrosu açıklanırken sakatlıkları bulunan iki yıldız kadroya dahil edilmedi.

Monaco'nun Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 2-0 yendiği maç sonunda açıklamalar yapan teknik direktör Leonardo Jardim, iki oyuncusunun da tedavilerinin sürdüğünü ancak Beşiktaş maçına yetişmelerinin zor olduğunu belirmişti.

Monaco'nun kadrosu şöyle:

KALECİ

Subasic, Benaglio, Sy

SAVUNMA

Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure

ORTA SAHA

Boschilia, Fabinho, Lemar, Moutinho, N'Doram, Rony Lopes, Tielemans

FORVET

Balde, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic

radamel falcao

beşiktaş

Monaco

Djibril Sidibe

şampiyonlar ligi