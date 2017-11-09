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MISIR

Kleopatra süt banyosunun muciti olarak biliniyor. Hal böyle olunca Mısırlı kadınlar da bu geleneği sürdürmeye devam etmiş. Mısırlılar Küvete 2 litre süt ve 100 gram bal ekleyip, 20 dakika boyunca küvette kalıyorlar. Böylece ciltleri daha esnek ve yumuşak oluyor.