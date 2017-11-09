AVUSTRALYA
Avustralyalı kadınlar kepek sorununa karşı çay ağacı yağı kullanıyorlar. Şampuana eklenen bir iki damla çay ağacı kafadaki tüm kaşıntı ve kepeği önlüyor.
BREZİLYA
Yulafın hem cilt hem de sağlık için faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Güneşin bol bol yüzünü gösterdiği Brezilya'da kadınlar, güneş yanığının acısını hafifletmek için ciltlerine yulaf ezmesi sürüyor.
Brezilyalı kadınlar ayrıca her fırsatta ıslak kum ile kalça ve bacak bölgelerine masaj yapıyor. Bu masaj kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin kısa zamanda yok olmasını sağlıyor.
KOLOMBİYA
Avokado, Kolombiyalı ve Latin kadınların en büyük güzellik sırrı. Kolombiyalı kadınlar, gür ve parlak saçlar için avokado püresi, muz püresi ve bir kaşık zeytinyağını karıştırarak saçlarına sürüyor.
KOSTA RİKA
Gözenek görünümünü azaltmak ve cildin canlı durmasını sağlamak için Kosta Rikalı kadınlar su ve portakal suyunu yarı yarıya oranla karıştırarak yüzüne sürüyor.
ŞİLİ
Canlı ve ışıltılı bir ten için Şilili kadınlar beyaz unla ezilmiş üzümü karıştırıp ciltlerine uyguluyor.
İSKANDİNAV ÜLKELERİ
İskandinav kadınlar ciltlerine güzellik katmak için asla güneşlenmiyor hatta güneşten olabildiğince uzak duruyorlar.
MISIR
Kleopatra süt banyosunun muciti olarak biliniyor. Hal böyle olunca Mısırlı kadınlar da bu geleneği sürdürmeye devam etmiş. Mısırlılar Küvete 2 litre süt ve 100 gram bal ekleyip, 20 dakika boyunca küvette kalıyorlar. Böylece ciltleri daha esnek ve yumuşak oluyor.
BULGARİSTAN
Bulgar kadınlar cilt temizliği için gül yağı kullanıyor. Gül yağı, ya da suyu hem doğal hem de çok etkili bir nemlendirici...
HIRVATİSTAN
Kepekli ve kuru saçlar için Hırvat kadınlar, ısırgan otunu kaynatıp şampuanlarına katıyorlar. Isırgan otu suyuna eklenmiş şampuan saçları derinlemesine temizliyor ve kepeklerden arındırıyor.
İSPANYA
İspanyollar, saçlarına kızıllık katmak için kızılcık suyunu saçlarına sürüyor.
İspanyol kadınların bir başka güzellik sırrı ise patates! Gözaltı morluklarını azaltmak için ince ince kesilmiş patates dilimlerini 10 dakika boyunca gözaltlarında bekletiyorlar.
İNGİLTERE
İngiliz kadınlar, suda bulunan kirecin ve şampuanların saçlara zarar verdiğini düşünüyor. Bu nedenle saçlarını haftada 3'ten fazla yıkamıyorlar.
HİNDİSTAN
Hint mutfağının vazgeçilmez baharatı olan ve yararları saymakla bitmeyen zerdeçal, Hint kadınları tarafından cilt maskesi için de kullanılıyor.
Hindistan'ın bakımlı kadınları bal, yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp yüzlerine ve vücutlarına sürerek parlak bir cilt görünümü elde ediyorlar.
Hintliler saçları için de hindistan cevizi yağı kullanıyor.
FİLİPİNLER
Son yıllarda git gide büyüyen aloe vera modasını, Filipinli kadınlar çok önceden biliyordu. Parlak, canlı ve sağlıklı saçlar için Filipinliler aloe vera jelini saçlarına sürüyor.
SİNGAPUR
Singapur, bulunduğu konum nedeniyle nem oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Yılın yüzde doksanı nemli bir havaya maruz kalan Singapurlu kadınlar da, kabaran saçlarını sakinleştirmek için hindistan cevizi yağı kullanıyor.
FAS
Anavatanı Fas olan argan yağı pek çok yoldan güzellik vadediyor. Bu sebeple Faslı kadınlar argan yağının nemlendirici etkisinden faydalanarak, ciltlerine ve saçlarına argan yağı uyguluyor.
RUSYA
Rus kadınlar gergin bir cilde sahip olmak için yulaf ezmesini su ile karıştırıp yüzlerine uyguluyor.
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