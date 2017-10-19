Fason üretimden nitelikli sanayiye geçiş başlıyor

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19’uncu kongresi dün Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Beş yılda bir düzenlenen kongreye bu yıl 2 bin 287 delege katılıyor. Bir hafta sürecek toplantılarda ülkenin beş yıllık siyasi ve ekonomik hedefleri belirlenecek.
Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Şi Cinping, geçen 5 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek dışa açılımın artacağını ve liberal ticareti teşvik edeceklerini söyledi. Şi Cinping konuşmasında, görevde olduğu ilk beş yıllık dönemde Çin’in yıllık GSYH’sinin 8.2 trilyon dolardan 12 trilyon dolara yükseldiğini ve bunun küresel büyümenin üçte birini oluşturduğunu vurguladı.
Her yıl şehirlerde 13 milyon yeni istihdam yarattıklarını aktaran Şi Cinping 60 milyon insanın yoksulluktan çıktığını hatırlattı. Bu konuya yönelik çabalarının süreceğini de vurgulayan Şi Cinping, 2020 yılına kadar ülkesinde yoksulluğu kaldırma hedefini ortaya koydu. Buna göre, 2020 yılına kadar yoksulluk sınırının altında kalan yoksul nüfus ve ilçeler yoksulluktan kurtarılacak.
EKONOMİDE YENİ BİR ÇAĞA GİRİYORUZ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ekonomik kalkınmasında “yeni bir çağa girildiğini” söyledi.
Şi, finansal sistemlerde olduğu kadar, döviz kuru alanında da piyasa odaklı reformlar yapacaklarını ve kaynak tahsisinde piyasanın belirleyici olmasına izin vereceklerini belirtti.
Ekonomistler, Şi yönetiminde yavaş ilerleyen önemli, ancak zorlu reformlar arasında, Çin’in fazla şişmiş ve ağır borçlu kamu sektörünün yeniden düzenlenmesini, mali sisteme yerel borçları yönetecek bir biçim verilmesini ve konut balonlarının oluşmasını önlemek için yeni emlak vergileri getirilmesini gösteriyorlar.
UZAY DAHİL TEKNOLOJİNİN HER ALANINDA HEDEF LİDERLİK
-Yüksek miktarda ihracat ve fason üretime bağlı ekonomik modelin yerine ekonomiyi ateşleyecek iç tüketim modeline geçilecek.
-Yoğun hammadde tüketen sanayi üretimi yerine teknoloji ve servis temelli nitelikli sanayi üretimi hayata geçirilecek.
-Başta uzay teknolojileri olmak üzere tamamen yenilikçi alanlara yatırım yapılarak küresel rekabette liderlik hedeflenecek.
-Yüksek kamu borç düzeylerinin yanı sıra sanayide de kapasite fazlası biriktirmeyi sınırlama çabaları devam edecek.
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