Fatih Altaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisini değerlendirdi

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Bu hafta iki takımı da izlediniz. Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Bu maç için ne söyleyeceksiniz? Artılar ve eksiler nelerdir?

İzledim. Ben sadece Galatasaray- Fenerbahçe maçlarında Galatasaray 7 atsın isterim. O da bir türlü olmuyor. Artılar ve eksiler her iki takım için de var. Beşiktaş, Konyaspor karşısında bana göre şahane bir futbol oynamadı ama takım olduğu için yine kazandı. Konyaspor ise darmadağın bir görüntüdeydi ama buna rağmen maça ortak olabilir, 1 puanı alabilirdi. Fenerbahçe ise Alanya’da geçmiş maçlara oranla biraz daha iyi oynamasına rağmen müthiş bir futbol sergilemedi. Tabii Beşiktaş’ın mazereti var. Porto maçından döndüler ve bu maçın hem fiziksel yorgunluğu var hem de ortada kafa olarak takımı çok rahatlatan ve lig konsantrasyonunu bozan başarılı bir sonuç var. Oradan lige dönmek kolay değil. Önemli maçlardaki zaferlerden sonra takımlarda bir denge bozulması yaşanır. Beşiktaş da bunu yaşamış olmalı.

Normal şartlarda kadro zenginliği, takım olma kabiliyeti ve futbol kalitesi olarak Beşiktaş favori. Fakat Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın oyununu bozabilecek gücü var. Derbi bu belli olmaz, futbol bu belli olmaz ama Beşiktaş’ın bu maçı kaybetme olasılığı zayıf gibi görünüyor. Fenerbahçe için beraberlik başarı olur gibime geliyor.

YÜKSEK İHTİMALLE GRUPTAN ÇIKAR

- Beşiktaş’ın Porto’yu bu kadar rahat yeneceği beklenmiyordu. Beşiktaş artık bir Avrupa takımı gibi oynamaya başladı. Porto’yu çok rahat geçti. Sizce de öyle değil mi?

Beşiktaş’ın grubu çok garip... Kuralardan sonra Beşiktaş’ın bu gruptan lider de çıkabileceğini, sonuncu da olabileceğini söyledim. Hala bu fikirdeyim. Porto galibiyetini beklememek normal... Ben o grupta Porto’nun 3. olacağını düşünürdüm sorsalar. Şimdi Beşiktaş’ın, Porto’yu altına alma ihtimali yükseldi. Monaco’nun iki maçını izledim, geçen seneki durumlarından uzaklar. Leipzig iyi takım ama Beşiktaş da iyi takım. Şampiyonlar Ligi’ne deplasman galibiyeti ile başlamak çok iyi bir durum. Beşiktaş, bu durumda evindeki maçları kazanırsa bir üst tura çıkar. Kolay mı? Değil. Olabilir mi? Yüksek ihtimalle olabilir.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE’Yİ SOLLAYABİLİR

- Beşiktaş’ın her geçen yıl makası biraz daha açtığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe’yi geride bıraktığı görüşüne katılıyor musunuz?

Bunu ilk söyleyen benim. Geçen sezon söyledim bunu. Beşiktaş, diğer iki kulüpten iyi yönetiliyor. İyi planlama yapıyor. Daha az para harcayarak daha başarılı oluyor. Her geçen sene Beşiktaş’ın şirketi para kazanıyor, Fenerbahçe ve Galatasaray ise büyük zarar ediyor. Birkaç yıl daha böyle giderse Beşiktaş, bu iki kulübü sollayabilir.

PEPE HER NOKTADA OYNAR

- Pepe her geçen gün bize bir stoper nasıl oynamalı onu daha iyi göstermeye başladı. Parayı verince bu futbolcular geliyor. Pepe yorumunuz nedir?

Parayı vermek önemli ama iyi oyuncuyu bulmak, ikna etmek o planlamayı yapmak da önemli. Pepe, Beşiktaş’ın her noktasında oynayacak yetenekte bir oyuncu. Ve İspanya’daki sertliğini burada henüz kullanmadı. Büyük maçlarda göreceğiz. Ancak iyi olduğu kesin. Fakat Adriano’yu de es geçmeyin. Yeni gelen Medel de ilk maçında epey göz doldurdu.

CENK MÜTHİŞ GELİŞİM GÖSTERDİ

- Cenk Tosun inanılmaz bir gelişim gösterdi. Negredo’nun, Cenk olduğu sürece ilk on bire gireceğine ihtimal verilmiyor. Sizin görüşünüz nedir?

Şenol Güneş’in arada Negredo ile Cenk’i rotasyona tabi tutacağını zannediyorum. Çünkü Güneş, tek santrforla ligi tamamlayamayacağını bilir. Negredo’nun takıma intibak etmesi lazım. O da kenarda oturarak olmaz. Şenol Güneş bunu yavaş yavaş yapacaktır. Cenk ise üç yılda müthiş gelişim gösterdi. Belli ki, çok çalışıyor. Giderek daha komple bir santrfor oluyor. Bence asıl sorun orta sahada. Konya maçında Tolgay muazzam oynadı. Hadi şimdi Tolgay mı, Oğuzhan mı? Kiminle oynarsın. Tabii ki, Oğuzhan’ı tercih edecek ama Tolgay da büyük çıkış yapmış. Şunu da arada söyleyeyim, ‘Beşiktaş’a kart gösterilmiyor’ diyordum ya, bu sefer de Beşiktaş’ın rakibine kart gösterilmedi. Quaresma’ya yapılan ful açık bir kırmızı kart. Hakem vermedi. Ne o rakip yetişebilecek yerdeymiş. O rakip ancak golün santrasına yetişirdi. Böyle bir yalan yok.

GALATASARAY’DA TAKTİK FALAN YOK

- Galatasaray, Kasımpaşa maçında istekliydi. Zor maçı kazandı. Galatasaray’ın oynadığı oyun kafanızdaki futbolun neresinde?

Galatasaray’da istek var, hırs var ama taktik falan yok. İlk maçtan beri söylüyorum baskı ve süratle bir yere kadar başarılı olursunuz ama taktik bir derinlik de lazım. Kasımpaşa, rakibi okumakta hata yaptığı için Galatasaray’a yenildi. Gerçekten zor bir dönemeçti ve Galatasaray kazandı ama aynı futbolu oynayıp, iyi savunma becerisine sahip takımlarla ve kapanan takımlara karşı kazanmak kolay olmayabilir. Galatasaray’ın, çok belirgin bir taktik anlayışı yok. Oyunu güçle karşı alana yıkıp, presle rakibi sıkıştırmak iyi ama yetenekli ve iyi pas yapan orta sahaya sahip rakiplerle bu nereye kadar başarılı olur. Galatasaray’ın tek tip ezberlediği bir oyun tarzı var ve bunu değiştirecek taktik varyasyonları yok. Bu futbolu kabul ettirebildiği rakipleri yener. Kabul ettiremediği anda sıkıntı başlar. Ama şunu da söyleyeyim. İki güçlü hücumcu bek sahibi oldu Galatasaray. Bu çok büyük avantaj... Mariano ve Latovlevici, rakibin çözülmesinde ve orta sahanın hücumda etkin olmasında büyük avantaj sağlayacaklardır.

GOMİS SAKATLANSA NE OLACAK!

- Gomis gerçekten önemli golcü. Ama takımda gol dağılımı biraz sıkıntı. Bu sıkıntı olabilir mi?

Çok doğru. Galatasaray’ın gollerinin tamamını neredeyse iki oyuncu attı galiba. Belhanda’nın devreye girmesi lazım ama şu anda en sıkıntılı futbolcu o gibi duruyor. Kredisi var ama nereye kadar? Asıl önemli olan Galatasaray’ın kulübe desteği sıfır. Çok pahalı bir kulübesi var Galatasaray’ın ama bu pahalı kulübenin takıma katkısı, skora katkısı sıfır gibi. Ve Galatasaray’ın oynadığı futbol Gomis’e dayalı. Sakatlansa veya ceza alsa, bu futbolu nasıl bir yöne çevirecek G.Saray belli değil.





FENERBAHÇE TOPARLADI AMA...

- Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor. Biraz daha derli toplu oynadılar. Sizce toparlayabilirler mi?

Tabii ki toparlayabilirler. Geçen hafta da söyledim. Çok gaddar davranıyor basın. Daha 5. haftadan başlıyor felaket tellallığına. Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı zaten ama bu yarın daha kötü oynamayacağı anlamına da gelmiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’daki ortak sorun, uzun vadeli olarak güven vermemeleri.

NE ZAMAN SAHİP ÇIKARSA O HOCA GİDİYOR

- ‘Cehennem donana kadar Aykut Kocaman’ sözünü nasıl yorumluyorsunuz?

Aziz Yıldırım bu lafı ettiyse ben korkarım. Fenerbahçe Başkanı ne zaman bir teknik direktöre sahip çıktığını açıklamaya başlamışsa, genelde o teknik direktörün Fenerbahçe kariyeri sona eriyor.

BASKETBOLA NEDEN YABANCI SINIRI GELMİYOR!

- Yabancı konusu... Sayın Cumhurbaşkanı “Sınırlama getirilmeli” dedi. Dün ise TFF üyesi Nihat Özdemir şu an için sınırlamanın çok zor olduğunu ve kulüplerin uzun süreli sözleşmeler yaptığını söyledi. Sizin görüşünüz?

Hiç kimse boşuna nefesini yormasın. Sayın Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Yasaklayın derse yarın yasaklanır. Tedrici olarak yasaklayın derse yavaş yavaş yasaklanır. Başkası ne dese boş. Elbette önümüzdeki yıl bir yasaklama getirmek çok saçma olur. Bunca futbolcu ne olacak o halde. Her takımda 10 ila 14 arası yabancı var. Galiba bir takım, bu sayının altında yabancıya sahip. Yasak gelirse sözleşmeler takımların başına bela olur. Mücbir sebep diye feshetmelerini de FIFA dinlemez. Futbolda milli takımın başarısızlığından yabancılar sorumlu tutuluyor da, basketbolda niye tutulmuyor bunu da ben size sormak istiyorum. Yabancı sayısı futbolcu yetişmesini engelliyorsa, basketbolda niye yabancı sınırı gelmiyor. Orada da başarılı değiliz. Bunu niye kimse konuşmuyor sorun yabancı ise? Ayrıca da Lucescu, Zenit’in başındayken yabancı sınırlaması söz konusu olduğunda “Sınırlama Rus futboluna yarar sağlamayabilir. Rus futbolcular sadece pasaportlarında Rusya yazdığı için ilk 11’de yer bulmaya başlayınca gelişmeye ihtiyaçları kalmadı” diyen adam. Rusya’da yabancı iyi de, Türkiye’de mi kötü. Yahu sadece futbol mu konuşacağız? Türkiye’de bir Avrupa Basketbol Şampiyonası yapıldı hiç ona girmiyorsunuz.

- Nesine girelim...

Başarısızlığımıza girelim mesela.

- Başarısız mıydık?

Başarılı mıydık? Basketbolda iddiası olmayan iki ülkeyi yenip bir üst tura çıktık ve anında elendik. Grup maçlarında da biraz basketbol oynayan ülkelerin tümüne yenildi. Bu başarı mı?

‘GENÇLER İYİ MÜCADELE ETTİ’ LAFI SAFSATADIR

- Ama gençlerimiz iyi mücadele etti. Taraftar memnun.

Ne oldu peki, iyi mücadele kupası mı kazandık! Ne demek iyi mücadele etmek... Hem iyi mücadele edeceksin hem de kazanacaksın. Ülkende düzenlenen turnuvaya başta veda etmeyeceksin. Senin iki takımın geçen iki yıl içinde iki Avrupa şampiyonluğu kazanmışlar ki, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu bayağı zor bir işti. Kulüp düzeyinde bunu beceriyorsan ama milli takım düzeyinde beceremiyorsan bir sıkıntı var demektir. Gençler iyi mücadele etti lafı bir safsatadır. Şampiyon olan Slovenya’nın yıldızı 18 yaşında. O genç değil mi? Takımımız genç diye bir savunma mı olur, ne yapacağız o zaman? Bekleyeceğiz de büyüyünce veteran turnuvasında mı şampiyon olacaklar?