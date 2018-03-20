“Galatasaray- Fenerbahçe maçları Türkiye’de tarihi açıdan en önemli maçlardır. Bu iki takım 2. lige düşse bile maçları en önemli derbidir. Beşiktaş’ın isyanı niye? İspanya'da en büyük maç Real Madrid-Barcelona maçıdır. Atletico buna isyan edebilir mi?”

- Türkiye'nin en iyi derbisi F.Bahçe-G.Saray maçları gösteriliyor. Beşiktaşlılar buna itiraz ediyor. Sizin görüşünüz ne?

- G.Saray-F.Bahçe maçları Türkiye'de tarihi açıdan en önemli maçlardır. En büyük derbidir. Bu iki takım birlikte 2. lige düşse bile bu maç en önemli maç olmaya devam eder. Beşiktaş’ın isyanı niye? İspanya’da en büyük maç Real Madrid-Barcelona maçıdır. Atletico Madrid buna isyan edebilir mi? Atletico da şampiyon oldu, Devler Ligi’nde final oynadı. Az takım mı? O da çok önemli çok büyük ama rekabet zaman içinde oluşmuş bir şeydir. 100 yıl var gerisinde. Dün oluşmuş bir şey değil.

FENERBAHÇE FELSEFESİ: GALATASARAY’I YEN, ŞAMPİYON OLMA!

- Gelelim derbiye. Yazınızda özetlemişsiniz. Volkan gerçekten G.Saray maçlarında çok iyi oynuyor. ‘Sadece kendisini futbola verse Avrupa’nın en yi kalecilerinden biri olabilirdi’ deniyor...

- Galatasaray maçlarında oynadığı gibi oynasa olurdu, haklısınız. Ama Volkan sadece Galatasaray maçlarında muhteşem oynuyor. Fenerbahçe felsefesini benimsemiş: ‘Galatasaray’ı yen, istersen şampiyon olma.’ Tek rakibi Galatasaray. Bu eskiden çok geçerliydi ama artık tribünde bunun karşılığı yok. Volkan’ın bir diğer özelliği iyi bir sporcu ya da sportmen olmaması. ‘Bana niye herkes küfür ediyor’ diye soruyor. Bütün tribün Galatasaray’a ana avrat küfür ederken sahanın ortasında ellerini kulaklarının arkasına götürüp “Duymuyorum daha yüksek bağırın” diye küfürleri teşvik ederse bu soruyu daha çok sormak zorunda kalır.

TARAFTARA AÇIK İDMAN HATAYDI

- Galatasaray’ın Kadıköy’de galip gelememesi sadece Volkan mı? Psikolojik nedenler yok mu?

- Büyü var büyü! Büyü bir yana emin olun Volkan önemli faktör. İki kaleci varmış gibi oynuyor Galatasaray karşısında. Psikolojik nedenler de var. Galatasaraylılar sıradan maçlarda çok rahat attıkları golleri Fenerbahçe maçında kaçırıyorlar. Belli ki aşırı stres yapıyorlar. Bence maçtan bir gün önce taraftara açık antrenman hataydı. Bunlar takımı geriyor.

CANSUN VE PRİM ANISI

Bakın size bir anımı anlatayım. Fenerbahçe Stadı’nda maç oynayacağız. Başkan Mehmet Cansun.

Maçtan önce soyunma odasına gittik. Hiç gitmem ama başkan rica etti gittik. Mehmet Abi takıma bir konuşma yaptı ve konuşmanın sonunda da “Bu maçı alın 500 bin dolar prim vereceğiz” dedi. Alkış koptu odada. Çıktık.

Mehmet Abi “İyi yaptım mı?” dedi.

“Yapmadın abi. Bütün takım anladı ki, bizim bu maçı alma şansımız yok”

“Niye” dedi.

“Abi futbolcular da biliyor ki, değil 500 bin, 5 bin dolar verecek halimiz yok. Nasılsa kazanamayacağız bari yüksek atalım dedin diye düşünüyor futbolcular” dedim.

Nitekim o maçı kaybettik. Aşırı motivasyon demotivasyon oluyor.

KADIKÖY’DE BU KADAR RUHSUZ TARAFTAR GÖRDÜNÜZ MÜ?

- Hakem Bülent Yıldırım derbiyi berabere bitirmek için müthiş bir çaba harcadı. Bu tamamen ortak bir görüş. Siz ne diyorsunuz?

- Sadece Bülent Yıldırım değil, F.Bahçe tribünleri de maçın berabere bitmesini istiyordu. Fenerbahçe taraftarı, Aziz Yıldırım’a ve Aykut Kocaman’a o kadar gıcık olmuş ki, “Fenerbahçe kazanmasın da bunlar gitsin” diyordu sanki. Ama yenilmek de istemiyordu. Siz hiç bu kadar ruhsuz, sahaya bu kadar etkisiz bir Fenerbahçe taraftarı gördünüz mü Galatasaray maçlarında? Bülent Yıldırım ise ‘başıma bela almayayım’ havasında bir maç yönetti. Ama yine de başına bela aldı.

EKİCİ, 10. DAKİKADA KIZARABİLİRDİ

- Haklısınız. Hakem kararları eleştiriliyor. F.Bahçe’nin verilmeyen üç penaltısı olduğu iddiası var. Keza sarı kartlar da var gösterilmeyen...

- Üç penaltı ben görmedim ama bir tane verilmeyen penaltı var. Hakem çalsa kimse bu penaltı değil diye itiraz etmez. Ama ondan önce de Mehmet Ekici’ye gösterilmeyen iki sarı kart var. Hatta ilkinde direkt kırmızı bile gösterilse çok şaşırtıcı olmaz. Yani 10. dakikada 10 kişi kalabilirdi Fenerbahçe. Hakem ‘eyyamcı’ denilen tipteydi ve hiçbir zor kararı vermedi. Hepsini görmezden geldi.

DURSUN ÖZBEK'İN YAPTIĞI TEFECİLİK!

- G.Saray'da martta mali genel kurul var. Dursun Özbek döneminin ele alınacağı ve çok ciddi tartışmaların çıkabileceği konuşuluyor...

- Dursun Özbek'i ibra etmemek gerektiğini düşünen geniş bir kitle var ve ben de bunların arasındayım.

“Galatasaray'a cebimden kasa kolaylığı sağladım” diye para verdi. Sonra çıkıp “Bu krediydi. Ben Galatasaray için aldım” dedi. Şimdi buna faiz işletiyor. Bu tefeciliktir! Ticaret Kanuna'na göre suçtur. Üstelik o gün Galatasaray bankadan kredi alabiliyordu. Sadece ‘cebimden para verdim’ diyebilmek için bunu yaptı. Bazı bankalardan yüzde 20'lerin üzerinde faizle kredi kullandı. Kongreden onay alırken Riva ve Florya için 500 milyon dolar gelecek dedi. Sonra ortaya çıktı ki, 508 milyona imza atmış. Yani 4'te birine. O parayı da çarçur etti gitti. ‘UEFA’yla zararı azaltacağım’ diye anlaştı, üç katına çıkardı.

Daha neler neler! Yahu Mağazacılık A.Ş. bile büyük zararda. Satma daha iyi! Bu yüzden ibra edilmemeli. Edilmemeli ki, bir daha hiçbir başkan, genel kurulu kandırmamayı, genel kurula yanlış bilgi vermemeyi öğrensin. Şimdi Adnan Polat üzerinden kendini kurtarmaya çalışacak. ‘Polat’a ayıp ettik, böyle şeyler Galatasaray'a yakışmıyor’ diye kampanya yapacak ve kendini de ibra ettirmeye çalışacak. Ama biliyorum ki, Adnan Polat'ın ‘iade-i itibar’ talebi yok, çünkü itibarı çok şükür yerinde.

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ALEX’E AYIP EDİYORLAR

- Alex geldi, büyük sorun oldu. Sizce bu, sorun olacak bir problem mi?

- Vallahi niye problem oldu anlamadım. Fenerbahçe’nin yakın tarihine damga vurmuş ve çok önemli bir futbolcu geliyor ve Fenerbahçe’de bu konu oluyor. Ben Aziz Yıldırım olsam, adamı şeref tribününde, en kral yerde oturturdum. Fenerbahçe, eski oyuncularına en fazla vefa gösteren camiaydı eskiden. Alex’e yapılan bu muameleyi anlamakta zorlanıyorum. Kendi gitse anlarım, Galatasaray’a transfer mi oldu bu çocuk yahu! Kovdunuz takımdan ve gitti ülkesine. Ne yaptı bu kadar? Çok ayıp ediyorlar.

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ÖLÇÜSÜ KAÇAN ÖVGÜLER, AYARI BOZMUŞ OLABİLİR

- Beşiktaş, Bayern maçında rotasyon yaptı. Ama Başakşehir maçında sıfır pozisyon yakaladılar? Sizce niye?

- Hep söyledim, bir daha söyleyeyim. 3 yıl üst üste şampiyonluk kolay bir iş değildir. Üç yıl üs tüste şampiyon olan takımlarda oturmuş ve nispeten genç bir kadro vardır. O kadro korunur ve şampiyonluklar gelir. Beşiktaş’ın transfer politikası ile üç yıl üst üste şampiyonluk kolay olmaz. Çünkü takım sürekli değişiyor. Tasarruf yapmak istiyorlar ve kiralıklarla gidiyorlar. O zaman da kadro oturmuyor. Hoca ile yönetim arasında da sorunlar olduğu görülüyor. Şampiyonlar Ligi’nden elenme hem bir adrenalin boşalması yaratmış olabilir hem de farklı skorlarla elenmeye rağmen ölçüsü kaçan övgüler de futbolcuları bozmuş olabilir. Beşiktaş iyi oynamadı. Ama şunu da söylemek lazım. Çok da kötü değildi. Golü gösterme, “Bu maçı kim kazandı?” diye sor Beşiktaş kazandı diyenler olabilir.

ADEBAYOR DROGBA GİBİ

- Haftanın kazananı Başakşehir oldu. Bitti derken yeniden canlandılar... Başakşehir için neler söyleyeceksiniz?

- Başakşehir’den benim bahsetmem gereksiz. Bütün Avrupa basını ve futbol meraklıları Başakşehir'den bahsediyor çünkü. Fransız ve İngiliz basınında analizleri, araştırmaları yayınlanıyor. Taraftarı ve geçmişi yok ama Türkiye'nin yeni elitinin takımı diye yazıyor pek çoğu. Geçen yaz Fransa'da bir kulüp başkanı ile sohbet ederken Başakşehir'i sordu bana. Herkesin ilgisini çekiyor takımın yükselişi. Beşiktaş karşısında da kazandılar. Açık söylemek gerekirse hakemin aleyhlerine tutumuna rağmen kazandılar hem de. Başakşehir'de bir değişim gözlemliyorum. Artık iyi oynamadan da kazanmayı öğrendiler. Ve Beşiktaş karşısında Emre ve Arda'dan yoksun oynadılar. Mossoro sakatlanmasına rağmen dağılmadılar. Başakşehir'i izlerken Adebayor'a da hayranlığım artıyor. Biraz Drogba gibi görüyorum onu. Futbol olarak değil ama takıma yaptığı abilik, sahadaki duruşu itibarıyla.

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HAKEMLER UTANILACAK HALDELER

- MHK ve hakemler giderek zıvanadan çıkıyorlar. Yine büyük hatalar yapıyorlar. Bu nasıl düzelir?

- Düzelmez. MHK berbat bir oluşum. Hakem tehdit eden bir MHK Başkanı hala oradaysa konuşacak bir şey yok. Türkiye’de hakemlik müessesi bitmiş. Utanılacak haldeler. Göz göre göre maçların sonuçlarını etkiliyorlar. Medya sadece üç büyüklere bakıyor, diğer maçlarda dönen rezaletin, dolabın, üç kağıdın sonu yok. Birkaçı dışında güvenilecek hakem kalmadı.

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TÜM TAKIMLAR ÇOK KIRILGAN

- Ligin fotoğrafını çekerseniz gelecek için nasıl bir yorum yaparsınız?

- Bu fotoğrafı çekecek makine henüz icat edilmedi. Çok zorlu bir finişe daha doğrusu fotofinişe doğru gidiliyor. Sanki Galatasaray ile Başakşehir arasında bir yarış olacak gibi duruyor. Ama yine de belli olmaz. Geçen hafta dediğimiz gibi tüm takımlar çok kırılgan.