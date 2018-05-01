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''JASON MUTLU SON!''

Tudor döneminde 7 kez 11’e giren Jason Denayer, Terim’in gelişiyle bölgesinde Serdar ve Maicon olmasına rağmen daha fazla süre almaya başladı. Beşiktaş önünde de savunmanın en başarılı ismi olarak öne çıktı.