Süper Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti! Başakşehir, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk ihtimallerinin bulunduğu son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrıldı ve 21. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Fatih Terim, Galatasaray'a 7. şampiyonluğunu kazandırırken sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi garantiledi. Galatasaray'la 3. döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fatih Terim, şampiyonluk sonrasında Devler Ligi'yle ilgili bir paylaşım yaptı ve ortalık yıkıldı!

— Fatih Terim (@fatihterim) May 19, 2018

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabını etiketleyen Fatih Terim, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" ifadeleri anlamına gelen "Knock knock! Guess who is back" ifadelerini kullandı. İmparatorun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğenildi ve paylaşıldı.