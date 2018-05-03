Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı 2-0 yenerek Süper Lig’in son 3 haftasına lider olarak giren Galatasaray’da Ryan Donk’un sakatlık problemi yaşaması teknik heyetin canını sıktı. Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen ve 2 gündür takımla birlikte çalışmalara katılamayan Hollandalı ön liberonun, T.M. Akhisarspor deplasmanında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Selçuk İnan’ın yerine orta sahada Donk’u tercih etmiş, bu oyuncu da 3’te 3 yapılan Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçlarında başarılı futboluyla beğeni toplamıştı. Tecrübeli hoca, Donk’u zorlu Akhisar maçına yetiştirmeleri için sağlık heyetini seferber etti. Ancak pazar günü oynanacak karşılaşmaya kadar öğrencisinin iyileşmeme ihtimaline karşılık Terim, Selçuk İnan’a “Hazır ol” talimatı verdi.





MARİANO YOK, LİNNES VAR



Beşiktaş derbisinin başlarında sakatlanarak 22. dakikada yerini Martin Linnes’e bırakan Mariano’nun da Akhisar deplasmanına yetişemeyeceği öğrenildi. Aynı maçta Brezilyalı sağ bekin yerine oyuna dahil olduktan sonra etkili performans sergileyip 2. golün asistini yapan Linnes’ten ise iyi haber geldi. Ayağında krampon deliği oluşan Linnes’e özel bir dikiş atıldı. Norveçli oyuncunun oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi.