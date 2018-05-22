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YUTO NAGATOMO: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM



Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Japon sol bek Yuto Nagatomo, sosyal medyada bir teşekkür mesajı yayımladı. Bonservisi Inter'de olan başarılı oyuncu, "Sadece 4 ayda inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkaracak kadar sevgi aldım. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın geri kalanında Galatasaray'ın bir hayranı olmayı asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.