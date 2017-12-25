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"Son 7 maçta 4 kez mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz ve bu takım Galatasaray. Pek alışkın değil Galatasaray. Bu morale tesir ettiği gibi, bütün hayata da tesir ediyor. Endişeler var, moraller bozuk, hoca değişmiş, baskı mevcut. Hepsini atlattık. Galatasaray, ancak bir senede 4 maç yenilmeli."