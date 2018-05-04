Cimbom, pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya’daki çalışmaya sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci katılmazken, tedavisinin ardından bir süre takımla çalışan Donk daha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı. Antrenmanı Terim’in kızı Merve ve damadı Ahmet Baran Çetin de takip etti. Tecrübeli hoca antrenmandan önce torunu Yaman ile saha içinde bir süre oynadı.

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